مصر تمهل السفير القطري 48 ساعة لمغادرتها

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان، الاثنين، إن مصر أمهلت السفير القطري لدى القاهرة 48 ساعة لمغادرة البلاد، وذلك تنفيذاً لقرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وأضاف أن مصر أبلغت القائم بالأعمال المصري في الدوحة بالعودة إلى البلاد في غضون 48 ساعة.

وذكر المتحدث، أن وزارة الخارجية استدعت السفير القطري لمقرها، الاثنين، وأبلغته بقرار قطع العلاقات وسلمته مذكرة رسمية بإنهاء اعتماده كسفير لدى مصر.

وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن العلاقات الدبلوماسية مع قطر، الاثنين، واتهمتها بدعم "الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، كما قرر التحالف العربي الذي يقاتل الحوثيين في اليمن إنهاء مشاركة قطر فيه.