البنتاغون: لا خطط لدينا لتغيير تواجدنا في قطر

date 2017/06/05 views 396 comments 0
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icon-writer الجزيرة نت

قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إن الولايات المتحدة ممتنة لقطر لدعمها الراسخ منذ فترة طويلةغرد النص عبر تويتر للوجود العسكري لواشنطن، والتزامها المستمر إزاء الأمن الإقليمي في المنطقة.

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وقال البنتاغون في بيان اليوم الاثنين إن طائراته ما تزال تنفذ مهام من قاعدة العديد في قطر، وإنه لا خطط لدى واشنطن لتغيير الوجود العسكري في قطر.

وقال اللفتنانت جنرال داميان بيكارت، وهو متحدث باسم القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية، "لم نشهد أي تأثير على عملياتنا، وكل الطلعات مستمرة كما هو مخطط لها".

ونقل مراسل الجزيرة عبد الرحيم فقراء عن مصدر في البنتاغون دعوته شركاء الولايات المتحدة الخليجيين إلى تخفيف حدة التوتر والتعاون، والبحث عن حلول مشتركة تدعم الأمن الإقليمي، وأشار إلى أن الموقف الأميركي بشأن الوجود العسكري الأميركي في منطقة الخليج تم إيضاحه أكثر في بيان وزارة الدفاع الأميركية.

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