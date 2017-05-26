تنفس العديد من المترشحين في وهران، الصعداء، بعد اجتيازهم، الإثنين، ولثاني يوم على التوالي، امتحان البيام لدورة 2017، الذي ورد مع موضوع مادة الرياضيات الذي كان مصدر تخوف الكثير، بالنظر إلى صعوبته، الموسم الفارط، في متناول ذوي المستوى المتوسط، فيما يتوقع أساتذة تجاوز نسبة النجاح الوطنية في امتحان الشهادة هذه المرة، تلك المسجلة في بيام 2016، وما قبله، وهذا بناء على تقييمهم لنوعية ثلثي المواضيع المفرج عنها إلى حد الساعة، التي جاءت ـ حسبهم ـ مستساغة، غير معقدة ولا مطولة، بل وأسهل مقارنة بدورات سابقة.
كما أشار رئيس أحد مراكز الإجراء في اتصالنا به هاتفيا بعد انقضاء الفترة الصباحية من الامتحان، إلى عدم تسجيله أي حالة إغماء أو بكاء في صفوف مترشحي المركز، باستثناء التبليغ عن حالة تلميذتين، تعرضت إحداهما خلال فترة الاستراحة لنوبة ربو، والأخرى شعرت بالإرهاق وانخفاض في ضغط الدم بسبب الصيام، وتم التكفل بهما قبل انطلاق الاختبار الموالي، معتبرا إلى جانب أساتذة في مواد الاختصاص أن مواضيع الإثنين، التي كان يتوقع أن ترد صعبة، خاصة في مادة الرياضيات التي دأبوا على أن تكون معضلة كل دورة لدى المترشحين، وأيضا بعد السهولة التي طبعت أسئلة اختبار الفيزياء، وكذا اللغة العربية ذات المعامل الأعلى في اليوم الأول من الامتحان.
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تنفس العديد من المترشحين في وهران، الصعداء، بعد اجتيازهم، الإثنين، ولثاني يوم على التوالي، امتحان البيام لدورة 2017، الذي ورد مع موضوع مادة الرياضيات الذي كان مصدر تخوف الكثير، بالنظر إلى صعوبته، الموسم الفارط، في متناول ذوي المستوى المتوسط، فيما يتوقع أساتذة تجاوز نسبة النجاح الوطنية في امتحان الشهادة هذه المرة، تلك المسجلة في بيام 2016، وما قبله، وهذا بناء على تقييمهم لنوعية ثلثي المواضيع المفرج عنها إلى حد الساعة، التي جاءت ـ حسبهم ـ مستساغة، غير معقدة ولا مطولة، بل وأسهل مقارنة بدورات سابقة.
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كما أشار رئيس أحد مراكز الإجراء في اتصالنا به هاتفيا بعد انقضاء الفترة الصباحية من الامتحان، إلى عدم تسجيله أي حالة إغماء أو بكاء في صفوف مترشحي المركز، باستثناء التبليغ عن حالة تلميذتين، تعرضت إحداهما خلال فترة الاستراحة لنوبة ربو، والأخرى شعرت بالإرهاق وانخفاض في ضغط الدم بسبب الصيام، وتم التكفل بهما قبل انطلاق الاختبار الموالي، معتبرا إلى جانب أساتذة في مواد الاختصاص أن مواضيع الإثنين، التي كان يتوقع أن ترد صعبة، خاصة في مادة الرياضيات التي دأبوا على أن تكون معضلة كل دورة لدى المترشحين، وأيضا بعد السهولة التي طبعت أسئلة اختبار الفيزياء، وكذا اللغة العربية ذات المعامل الأعلى في اليوم الأول من الامتحان.