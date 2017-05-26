شهدت الوكالات السياحية الإثنين حالة طوارئ قصوى بسبب الحظر الجوي الذي أعلنته السعودية على رحلات الخطوط القطرية، خاصة وأن الأمر تزامن مع ذروة موسم العمرة، حيث يحضر عدد كبير من الجزائريين أنفسهم للسفر قصد أداء مناسك العمرة خلال النصف الثاني من شهر رمضان..
وفي هذا الإطار أكد الناطق باسم الفدرالية الوطنية للوكالات السياحية إلياس سنوسي في تصريح لـ"الشروق" أن رجال المال والأعمال في الجزائر هم أكثر زبائن الخطوط الجوية القطرية، حيث يختارونها قصد الحصول على امتيازات إضافية، وبالنسبة للمواطنين العاديين فهناك شريحة قليلة من تختار السفر على مثل هذه الخطوط لأداء مناسك العمرة، وفيما يتعلق بالجزائريين الذين سافروا على متن الخطوط الجوية القطرية لأداء مناسك العمرة وهم حاليا في البقاع المقدسة، فهم يواجهون إشكالا حقيقيا في العودة بعد فرض السعودية للحظر الجوي على قطر، حيث تنسق الوكالات السياحية حاليا مع الخطوط القطرية لإيجاد بديل آخر لإعادة المعتمرين الجزائريين إلى أرض الوطن، حيث يجبر القانون الخطوط القطرية على التفاوض مع شركة جوية بديلة لنقل الجزائريين.
وكشف سنوسي أن مشكل التنقل مع الجوية القطرية مطروح فقط في موسم العمرة، لأن نقل الحجاج الجزائريين يكون في موسم الحج على عاتق الخطوط الجوية الجزائرية.
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بسبب إعلان السعودية الحظر الجوي على قطر
طوارئ وسط الوكالات السياحية وجزائريون عالقون في العمرة
بلقاسم. ح
صحافي ورئيس قسم المجتمع بجريدة الشروق
شهدت الوكالات السياحية الإثنين حالة طوارئ قصوى بسبب الحظر الجوي الذي أعلنته السعودية على رحلات الخطوط القطرية، خاصة وأن الأمر تزامن مع ذروة موسم العمرة، حيث يحضر عدد كبير من الجزائريين أنفسهم للسفر قصد أداء مناسك العمرة خلال النصف الثاني من شهر رمضان..
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وفي هذا الإطار أكد الناطق باسم الفدرالية الوطنية للوكالات السياحية إلياس سنوسي في تصريح لـ"الشروق" أن رجال المال والأعمال في الجزائر هم أكثر زبائن الخطوط الجوية القطرية، حيث يختارونها قصد الحصول على امتيازات إضافية، وبالنسبة للمواطنين العاديين فهناك شريحة قليلة من تختار السفر على مثل هذه الخطوط لأداء مناسك العمرة، وفيما يتعلق بالجزائريين الذين سافروا على متن الخطوط الجوية القطرية لأداء مناسك العمرة وهم حاليا في البقاع المقدسة، فهم يواجهون إشكالا حقيقيا في العودة بعد فرض السعودية للحظر الجوي على قطر، حيث تنسق الوكالات السياحية حاليا مع الخطوط القطرية لإيجاد بديل آخر لإعادة المعتمرين الجزائريين إلى أرض الوطن، حيث يجبر القانون الخطوط القطرية على التفاوض مع شركة جوية بديلة لنقل الجزائريين.
وكشف سنوسي أن مشكل التنقل مع الجوية القطرية مطروح فقط في موسم العمرة، لأن نقل الحجاج الجزائريين يكون في موسم الحج على عاتق الخطوط الجوية الجزائرية.