رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية جابر الحرمي لـ "الشروق": هذا فجور في الخصومة والأمر مبيت

كيف يمكن قراءة التطورات السريعة الحاصلة في الخليج، ومنها قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر؟

هذا دليل أن الأمر مدبر، وأن هنالك خططا موضوعة للتصعيد، نحن رأينا أن الأزمة بدأت بافتعال وفبركة تصريحات لأمير قطر، وقرصنة لموقع وكالة الأنباء القطرية، سرعان ما تفاعل الأمر، رغم نفي الدوحة لتلك المزاعم، كان الإصرار واضحا إلى حد التشهير والتحريض على قطر، وكسر كل المحرمات في التعامل الإعلامي بين الأشقاء، رأينا أن الأعراض التي هي في العرف العربي لا ينبغي الوصول إليها، رأيناها تهان وتنتهك، وهو أمر غير مألوف في العلاقات العربية العربية، فما بالك بأسر واحدة في الخليج العربي، ثم وصل الأمر لتلفيق اتهامات مجانية ونسج سيناريوهات تتعلق بالإرهاب وداعش، ووصل الأمر المضحك أن أهل قطر شركاء في قتل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

كان الأمر مُبيت، إلى أن وصل لهذا الحد بقطع العلاقات، وغلق الحدود والمجال البري والبحري والجوي، أتصور أنه لم يتم التعامل مع عدو الأمة العربية كما يتم التعامل اليوم مع قطر، لم يتم التصعيد مع أعدائنا كما يتم التصعيد مع قطر، ما يحصل حقيقة نأسف له ونستغرب له، لم نكن نتصور أن يصل الأمر إلى هذا السوء في البيت الخليجي، لو كان هنالك إشكال حقيقي، لطرح الموضوع في القمة التشاورية التي عقدت في الرياض قبل أسبوعين، لقد التقى القادة، لماذا لم يتم الحديث فيها؟ لما لم يتم حصر الخلافات في الجانب الرسمي فقط؟ نحن لن نقابل الخطوة بالتصعيد، وستبقى أبوابنا مفتوحة.

ما هي مخرجات الحوار، وهل مجلس التعاون الخليجي قادر على حلحلة الأزمة؟

نحن نعول الآن على قيادات التعاون الخليج، هو للأسف يحتفل بذكرى تأسيسه الـ36 في ظل هذه الأزمة، نحن نعيش الأزمة مع دولة مؤسسة وركن أساسي، ونتمنى من الحكماء والعقلاء سرعة تدارك الإشكالات، لأن بقاء الوضع ليس في صالح مجلس التعاون، والإضرار لن يمس قطر فقط، إبعاد قطر لا يعني أن الدول الأخرى ستكون بعيدة أو في منأى من الهزات والاستهداف، اليوم قطر وغدا دول أخرى سيتم استهدافها، ما يقال عن قطر مجرد مزاعم، سواء الحديث عن الإرهاب، فقد تحدثوا عن الإرهاب وإذا بأكبر دولة تحارب الإرهاب يقول رئيسها دونالد ترامب إن قطر شريك استراتيجي في محارب الإرهاب، ووزير خارجيته أكد ذلك.

هل قطر قادرة على مواجهات تداعيات الأزمة في الجانب الاقتصادي؟

التقارير الدولية تؤكد أن الاقتصاد القطري في أفضل أحواله، قطر لها علاقات متشعبة مع دول العالم، لها المجال البحري والأجواء العالمية، لديها استثمارات عالمية، لديها صندوق سندي هو واحد من أكبر عشر صناديق عالمية، فائق الميزانية بلغ 3 ملايير دولار، قلقنا ليس على اقتصادنا ولكن على مستقبل مجلس التعاون الخليجي.

هل يمكن أن تتطور الأزمة لحد حصول انقلاب يزيح الأمير تميم، بتخطيط خارجي؟

للأسف أننا نشهد فجورا في الخصومة، لكن عائلة آل ثاني هم جزء من قطر ومن الشعب القطري، اليوم اللحمة الوطنية في أعلى مستوياتها، والوحدة الوطنية في أعلى درجاتها.