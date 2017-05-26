تتوقع الانزلاق نحو الأسوأ في المنطقة إيران منتشية بتصدّع التحالف العربي ضد الحوثيين

أعربت طهران عن قلقها إزاء قطع علاقات بعض الدول العربية مع دولة قطر، داعية إياها إلى حل الخلاف بالسبل السياسية. وقال بيان للخارجية الإيرانية إن زيادة التوتر في المنطقة في ظل ما تشهده من تداعيات الإرهاب واستمرار احتلال فلسطين لن يصب لصالح المنطقة ودولها.

ودعت طهران عبر البيان الجميع إلى "ضبط النفس وتحكيم العقل لفتح الطريق أمام خفض التوتر والعودة إلى الاستقرار في علاقات الدول".

إلى ذلك، قال علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إنه لا يستبعد انزلاق الأمور نحو الأسوأ في المنطقة، داعياً دول الخليج إلى حل مشاكلها بنفسها من دون تدخل أجنبي.

وقال: ليس من المستبعد أن نشهد مزيداً من الأحداث السلبية في المنطقة، مضيفاً: نأمل أن تتبع دول المنطقة سياسة يكون محورها أن حل مشاكل المنطقة يجب أن يكون عبر دول المنطقة نفسها.

وقال المسؤول البرلماني الإيراني الرفيع "إن التوتر بين الدول العربية، ناتج عن التدخل الأمريكي في المنطقة"، مضيفاً أن "أول نتائج سفر دونالد ترامب إلى المنطقة خلق شرخاً بين دولها".

وفي السياق ذاته، قال محسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، إن السعودية وكما فعلت في البحرين، تريد أن تضع قطر تحت انتدابها.

وكتب رضائي على إنستغرام "الملك سلمان يحاول ابتلاع قطر والبحرين، مثلما حاول صدام سابقاً ابتلاع الكويت، وحاول داعش ابتلاع العراق وسوريا"، مضيفاً أن "هذه الأفكار الجاهلية والمتخلفة جاءت بوحي من أمريكا وإسرائيل كي لا يكون هناك أخوّة وسلام في المنطقة".

من جانبه، غرد حميد أبو طالبي النائب السياسي لمكتب الرئيس الإيراني على تويتر كاتباً إن "انهيار التحالف العربي في اليمن كان أولى نتائج الرقص بالسيف في الرياض" في إشارة إلى زيارة ترامب للعاصمة السعودية في ماي الماضي.