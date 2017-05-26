على وقع التهليلات والتكبيرات المدوية، من حناجر المصلين بمسجد الأمان بمدينة سوق أهراس، نطقت شابة صينية بالغة من العمر 24 سنة، بالشهادتين، بعدما اختارت لها من الأسماء فاطمة الزهراء تيمنا بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت الوافدة الجديدة على دين الله، بأن احتكاكها بالمسلمين بسبب طبيعة عملها بإحدى مؤسسات البناء بولاية سوق أهراس وخاصة اتخاذها لزميلتها الجزائرية في العمل، صديقة لها وتعرفها على عادات المسلمين، من خلال احتكاكها بعائلة زميلتها جعلها تحب الإسلام والمسلمين وتقرر الدخول في الدين الإسلامي الذي اعتبرته الحل الوحيد والأمثل لكل مشاكل البشرية، بالرغم من العواقب الوخيمة التي تنتظرها من بعض معارفها.
"الشروق" تحدثت إليها بحضور زميلتها التي كانت سببا في دخولها الإسلام، الآنسة بن تومي سهيلة، فلم تفوت الفرصة لتنثر شكرها على كل الذين ساعدوها على اعتناق الإسلام ودخول المجتمع الجزائري، خاصة صديقتها سهيلة التي باشرت تلقينها دروسا في اللغة العربية وتحفيظها بعض آيات من القرآن الكريم، وختمت الصينية فاطمة حديثها معنا بقولها بأنها تشعر بأنها ولدت من جديد، فكلما اكتشفت خصلة من خصال الإسلام، إلا وقالت في قرارة نفسها إن هذا هو الذي ينقص الناس ليعيشوا في سعادة وأمان وطمأنينة.
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قالت لـ "الشروق" بأنها ولدت من جديد
صينية تشهر إسلامها بسوق أهراس
صبرينة ذيب
على وقع التهليلات والتكبيرات المدوية، من حناجر المصلين بمسجد الأمان بمدينة سوق أهراس، نطقت شابة صينية بالغة من العمر 24 سنة، بالشهادتين، بعدما اختارت لها من الأسماء فاطمة الزهراء تيمنا بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت الوافدة الجديدة على دين الله، بأن احتكاكها بالمسلمين بسبب طبيعة عملها بإحدى مؤسسات البناء بولاية سوق أهراس وخاصة اتخاذها لزميلتها الجزائرية في العمل، صديقة لها وتعرفها على عادات المسلمين، من خلال احتكاكها بعائلة زميلتها جعلها تحب الإسلام والمسلمين وتقرر الدخول في الدين الإسلامي الذي اعتبرته الحل الوحيد والأمثل لكل مشاكل البشرية، بالرغم من العواقب الوخيمة التي تنتظرها من بعض معارفها.
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"الشروق" تحدثت إليها بحضور زميلتها التي كانت سببا في دخولها الإسلام، الآنسة بن تومي سهيلة، فلم تفوت الفرصة لتنثر شكرها على كل الذين ساعدوها على اعتناق الإسلام ودخول المجتمع الجزائري، خاصة صديقتها سهيلة التي باشرت تلقينها دروسا في اللغة العربية وتحفيظها بعض آيات من القرآن الكريم، وختمت الصينية فاطمة حديثها معنا بقولها بأنها تشعر بأنها ولدت من جديد، فكلما اكتشفت خصلة من خصال الإسلام، إلا وقالت في قرارة نفسها إن هذا هو الذي ينقص الناس ليعيشوا في سعادة وأمان وطمأنينة.