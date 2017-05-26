"جدو حسان" على الشروق نيوز: "أنا أول من أسس للكاميرا الخفية الخاصة بالفنانين"!

اعتبر الممثل الكوميدي وصاحب مقالب الكاميرا الخفية جدو حسان أنه ورفقة الممثل مراد خان يعدان أول من أسّس لبرنامج الكاميرا الخفية التي تحوّلت في رمضان الحالي إلى موضة تتسابق عليها جميع القنوات بل هناك قنوات تعرض هذا النوع من البرامج فقط!!

وأضاف جدو حسان لدى ظهوره عبر حصة "رمضان نيوز" على شاشة الشروق نيوز، أنه "قدم أول كاميرا خفية تدبر المقالب للفنانين والنجوم منذ سنة 2007 في الوقت الذي بات فيه هذا النوع من الضحايا يستهوي الجميع الآن، لدرجة تكرر بعض الأسماء الفنية في الكاميرا الخفية أكثر من مرة وعلى نفس القناة"!

يشار أن جدو حسان يعرض في رمضان 2017، الموسم الثاني من برنامجه "الجن حاب يسكن" والذي يبث على شاشة "سي بي سي بنة"، وقد أوقع بعديد الفنانين على غرار محمد بسام، موني بوعلام، حكيم صالحي وغيرهم.