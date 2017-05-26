نجم الانشاد العربي يحيى حوّى: زرت 38 ولاية جزائرية.. وهذه هديتي لقناة "الشروق تي في"..!

ينزل البرنامج الديني "أعلام ومعالم"، الأربعاء، ضيفا على دولة الأردن حيث يضرب لكم موعدا مع نجم الانشاد العربي يحي حوّى، الذي سيحكي عن ذكرياته بالجزائر، حيث قال بأنه زار 38 ولاية في الوطن، كما سيتحدث عن تجربته مع الكلمة الهادفة وتطلعاته المستقبلية أهمها الفيديو كليب عن الجزائر الذي سيسجله حصريا مع قناة "الشروق تي في" كهدية لها وهذا لشعبيتها الكبيرة ومستواها المتميز حسبما صرح به صاحب أنشودة "حياتي كلّها لله".

وستتابعون في الحلقة ايضا تفاصيل غزوة "مؤتة" العظيمة التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالأردن، وكذا أهم المعالم التاريخية المتواجدة بالمملكة الأردنية أهمها البحر الميت البتراء وجرش الرومانية. ويعرض برنامج "أعلام ومعالم" الساعة 19:30 على الشروق الإخبارية.