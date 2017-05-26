تفكيك عصابة وثائق طلب التأشيرة بوهران

تمكنت مؤخرا مصالح الأمن ببطيوة في وهران، من تفكيك شبكة مختصة في التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وأوراق نقدية، حيث ضبطت مجموعة معتبرة من المحررات المزورة، إضافة إلى مبلغ مالي..

وقد حصلت مصالح الأمن على معلومات حول شخص يحوز على ورقة نقدية من فئة 2000 دج مزورة على مستوى سوق بطيوة، وأسفر التحقيق معه عن توقيف شريكيه وهم ينتمون لعصابة مختصة في التزوير واستعمال المزور ونتج عن عملية التفتيش، حجز مبلغ مالي مزور يتمثل في 20 ورقة من فئة 2000 دج إضافة إلى مجموعة من الوثائق المزورة التي تتمثل في سجلات تجارية وشهادات تأمين تخص صندوق كاسنوس وشهادات تأمين على السفر ومستخرجات ضرائب وكشوف بنوك بالعملة الصعبة وشهادات عائلية باللغة الفرنسية ومختلف الوثائق المقدمة في طلبات التأشيرة لدى القنصلية الفرنسية وأوراق بيضاء مختومة باسم عدة مؤسسات تجارية، كما تم حجز وسائل وتجهيزات إعلام آلي تستعمل في تزوير الوثائق والعملة.