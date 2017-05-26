سقوط قاتل لطفلة من شرفة بتيبازة

توفيت مساء الأحد بمستشفى تيبازة ، الطفلة "ع.كوثر" التي تبلغ من العمر 6 سنوات متأثرة بالإصابات البليغة على مستوى الرأس اثر سقوطها من الطابق الثاني لعمارة بحي 150 مسكن بالحي الغربي لمدينة تيبازة.

وحسب شهود عيان من الحي الذي تقطن به "كوثر" فإن هذه الأخيرة حاولت الصعود فوق كرسي لتطل من شرفة البيت بالطابق الثاني، غير أنها فقدت توازنها وهوت على الأرض من علو يفوق ستة أمتار. وتدخلت مصالح الحماية المدنية، ونقلت الضحية إلى مستشفى التيجاني هدام أين حاول الفريق الطبي إنقاذها، غير أن قوة اصطدامها بالأرض سببت لها إصابات بليغة على مستوى الرأس، أدت إلى وفاتها تاركة وراءها شقيقتها التوأم.