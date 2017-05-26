سحب ترخيص قناة "الجزيرة" وإغلاق مكاتبها في السعودية

ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية، الاثنين، بأن السلطات أغلقت كافة مكاتب "الجزيرة" في المملكة.

وأمرت السلطات كافة السعوديين العاملين في قناة "الجزيرة" وباقي وسائل الإعلام القطرية، بالاستقالة من أعمالهم.

وتأتي تلك الخطوات بعد ساعات قليلة من إعلان السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وتلتها دول أخرى قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بعد اتهامها برعاية "الإرهاب الدولي".