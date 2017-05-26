لحقت جزر المالديف بالدول التي قطعت علاقتها الدبلوماسية بقطر، وقالت وزارة الخارجية في بيان إن قرار قطع العلاقات سببه "معارضتها القوية للأنشطة التي تشجع على الإرهاب والتطرف".
وأضاف البيان أن "المالديف تشدد على التزامها بالعمل مع الدول التي تعزز السلم والاستقرار، وتؤكد التضامن في الحرب على الإرهاب".
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وحكومة شرق ليبيا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.
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المالديف تقطع علاقتها الدبلوماسية مع قطر
س. ف
لحقت جزر المالديف بالدول التي قطعت علاقتها الدبلوماسية بقطر، وقالت وزارة الخارجية في بيان إن قرار قطع العلاقات سببه "معارضتها القوية للأنشطة التي تشجع على الإرهاب والتطرف".
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وأضاف البيان أن "المالديف تشدد على التزامها بالعمل مع الدول التي تعزز السلم والاستقرار، وتؤكد التضامن في الحرب على الإرهاب".
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وحكومة شرق ليبيا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.