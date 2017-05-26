توقيف تجار أسلحة ومخدرات بتيزي وزو

date 2017/06/06 views 286 comments 0
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icon-writer رانية. م

أوقفت مصالح أمن دائرة أزفون، شمال ولاية تيزي وزو، 7 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و60 سنة، ينحدرون من دوائر مقلع وعزازقة بذات الولاية، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في نشاط المتاجرة بالمخدرات وكذا الأسلحة النارية.

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العملية هذه تمت بعد معلومات وردت لدى ذات المصالح، مفادها وجود أشخاص يتاجرون في الممنوعات، لتباشر تحرياتها التي أسفرت عن توقيف 7 متورطين وحجز كميات معتبرة من القنب الهندي والكيف المعالج، إلى جانب مسدس آلي من صنع أمريكي، وذخيرة حية، بندقية صيد، آلات لحمل الخراطيش.

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