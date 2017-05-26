أوقفت مصالح أمن دائرة أزفون، شمال ولاية تيزي وزو، 7 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و60 سنة، ينحدرون من دوائر مقلع وعزازقة بذات الولاية، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في نشاط المتاجرة بالمخدرات وكذا الأسلحة النارية.
العملية هذه تمت بعد معلومات وردت لدى ذات المصالح، مفادها وجود أشخاص يتاجرون في الممنوعات، لتباشر تحرياتها التي أسفرت عن توقيف 7 متورطين وحجز كميات معتبرة من القنب الهندي والكيف المعالج، إلى جانب مسدس آلي من صنع أمريكي، وذخيرة حية، بندقية صيد، آلات لحمل الخراطيش.
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توقيف تجار أسلحة ومخدرات بتيزي وزو
رانية. م
أوقفت مصالح أمن دائرة أزفون، شمال ولاية تيزي وزو، 7 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و60 سنة، ينحدرون من دوائر مقلع وعزازقة بذات الولاية، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في نشاط المتاجرة بالمخدرات وكذا الأسلحة النارية.
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العملية هذه تمت بعد معلومات وردت لدى ذات المصالح، مفادها وجود أشخاص يتاجرون في الممنوعات، لتباشر تحرياتها التي أسفرت عن توقيف 7 متورطين وحجز كميات معتبرة من القنب الهندي والكيف المعالج، إلى جانب مسدس آلي من صنع أمريكي، وذخيرة حية، بندقية صيد، آلات لحمل الخراطيش.