أحبطت مصالح الشرطة محاولة إغراق الأسواق بلحوم حمراء مشبوهة لمواشي مذبوحة دون عرضها على الطبيب البيطري، حيث تم تسويق كمية معتبرة منها باستعمال الختم المزور.
العملية جاءت اثر معلومات وصلت مصالح أمن ولاية بومرداس تفيد بنشاط عصابة متكونة من ستة أشخاص يستعملون ختم مزور لتسويق مواشي مذبوحة لفائدة المستهلكين، وتنشط على مستوى بلدية بودواو شمال الولاية كانت تستعمل الختم المزور لتسويقها من دون إخضاعها لمراقبة الطبيب البيطري على محور بومرداس والجزائر العاصمة.
واستغلالا للمعلومات تمكنت المصالح من ضبط أفراد هذه المجموعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 27 و58 سنة متلبسة على متن شاحنة، محملة باللحوم الحمراء تم ذبحها بالمذبح البلدي لمدينة بودواو من دون عرضها على الطبيب البيطري.
وبعد عرض الختم المضبوط على المصالح الفلاحية بالولاية تم التأكد أن الختم غير مطابق للمعايير ولا يشبه تماما الدمغة الرسمية المستعملة من طرف الطبيب البيطري العامل بمذبح البلدية، وعلى إثر ذلك تم تحويل أفراد المجموعة بعد توقيفهم إلى المصلحة الولائية للأمن للتحقيق معهم، حيث اعترف بعضهم أنهم قاموا وبدون ترخيص وبدون حضور الطبيب البيطري بوضع ختم مقلد على الذبائح واستعمل الختم بكثرة يومي الجمعة والسبت مستغلين غياب الطبيب البيطري.
وبعد ما أكد الطبيب البيطري بأن اللحوم المضبوطة صالحة للاستهلاك تم تقديم جميع الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو حيث أمر بوضع ثلاثة منهم رهن الحبس ووضع متهمين اثنين تحت الرقابة القضائية وآخر استفاد من الاستدعاء المباشر بتهم "تقليد ختم بيطري" و"الذبح العشوائي".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1هكذا ضيعت شركة كاميرات 50 مليارًا في مناقصة لأجهزة المراقبة!
2لجنة وزارية للتحقيق بجامعة محمد بوضياف في المسيلة
3أمطار طوفانية تقتل 3 أشخاص وتغمر عشرات المساكن
4حجز 21 قنطارا من "الشمة" المقلدة بسطيف
5"حقنة شكولاطة" مستوردة تقتل طفلا بتيزي وزو
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
عبادة "سلبية" ذات أثر إيجابي
سليم قلالة
ليس كل شيء فينا مات
جمال لعلامي
الحالة واعرة!
صالح عوض
لم نخسر الحرب
أبو بكر خالد سعد الله
المنظمات الطلابية: ما دورها في الجامعات؟
ناصر الدين الميلي
بُعثت بالحنيفية السّمحة
محمد الهادي الحسني
مضحكخانة
جمال لعلامي
النجاح بالهفّ والتوظيف بالفستي!
رشيد ولد بوسيافة
"دير الخير واتصوّر معاه"
ناصر الدين الميلي
لا إكراه في الدين
الفيديو
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
حبس 6 أشخاص يستعملون ختما مزورا لتسويق مواش مذبوحة
إحباط تسويق لحوم غير مراقبة في بومرداس والعاصمة
نوارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
أحبطت مصالح الشرطة محاولة إغراق الأسواق بلحوم حمراء مشبوهة لمواشي مذبوحة دون عرضها على الطبيب البيطري، حيث تم تسويق كمية معتبرة منها باستعمال الختم المزور.
تغطيات ذات صلة
"الخردة" تعود بقوة وتفرض منطقها بأسواق المسيلة
إحباط تسويق لحوم غير مراقبة في بومرداس والعاصمة
نقابيون سابقون يضطهدون العمال بعد ترقيتهم إلى مديرين
توقيف تجار أسلحة ومخدرات بتيزي وزو
سقوط قاتل لطفلة من شرفة بتيبازة
العملية جاءت اثر معلومات وصلت مصالح أمن ولاية بومرداس تفيد بنشاط عصابة متكونة من ستة أشخاص يستعملون ختم مزور لتسويق مواشي مذبوحة لفائدة المستهلكين، وتنشط على مستوى بلدية بودواو شمال الولاية كانت تستعمل الختم المزور لتسويقها من دون إخضاعها لمراقبة الطبيب البيطري على محور بومرداس والجزائر العاصمة.
واستغلالا للمعلومات تمكنت المصالح من ضبط أفراد هذه المجموعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 27 و58 سنة متلبسة على متن شاحنة، محملة باللحوم الحمراء تم ذبحها بالمذبح البلدي لمدينة بودواو من دون عرضها على الطبيب البيطري.
وبعد عرض الختم المضبوط على المصالح الفلاحية بالولاية تم التأكد أن الختم غير مطابق للمعايير ولا يشبه تماما الدمغة الرسمية المستعملة من طرف الطبيب البيطري العامل بمذبح البلدية، وعلى إثر ذلك تم تحويل أفراد المجموعة بعد توقيفهم إلى المصلحة الولائية للأمن للتحقيق معهم، حيث اعترف بعضهم أنهم قاموا وبدون ترخيص وبدون حضور الطبيب البيطري بوضع ختم مقلد على الذبائح واستعمل الختم بكثرة يومي الجمعة والسبت مستغلين غياب الطبيب البيطري.
وبعد ما أكد الطبيب البيطري بأن اللحوم المضبوطة صالحة للاستهلاك تم تقديم جميع الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو حيث أمر بوضع ثلاثة منهم رهن الحبس ووضع متهمين اثنين تحت الرقابة القضائية وآخر استفاد من الاستدعاء المباشر بتهم "تقليد ختم بيطري" و"الذبح العشوائي".