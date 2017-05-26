حبس 6 أشخاص يستعملون ختما مزورا لتسويق مواش مذبوحة إحباط تسويق لحوم غير مراقبة في بومرداس والعاصمة

أحبطت مصالح الشرطة محاولة إغراق الأسواق بلحوم حمراء مشبوهة لمواشي مذبوحة دون عرضها على الطبيب البيطري، حيث تم تسويق كمية معتبرة منها باستعمال الختم المزور.

العملية جاءت اثر معلومات وصلت مصالح أمن ولاية بومرداس تفيد بنشاط عصابة متكونة من ستة أشخاص يستعملون ختم مزور لتسويق مواشي مذبوحة لفائدة المستهلكين، وتنشط على مستوى بلدية بودواو شمال الولاية كانت تستعمل الختم المزور لتسويقها من دون إخضاعها لمراقبة الطبيب البيطري على محور بومرداس والجزائر العاصمة.

واستغلالا للمعلومات تمكنت المصالح من ضبط أفراد هذه المجموعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 27 و58 سنة متلبسة على متن شاحنة، محملة باللحوم الحمراء تم ذبحها بالمذبح البلدي لمدينة بودواو من دون عرضها على الطبيب البيطري.

وبعد عرض الختم المضبوط على المصالح الفلاحية بالولاية تم التأكد أن الختم غير مطابق للمعايير ولا يشبه تماما الدمغة الرسمية المستعملة من طرف الطبيب البيطري العامل بمذبح البلدية، وعلى إثر ذلك تم تحويل أفراد المجموعة بعد توقيفهم إلى المصلحة الولائية للأمن للتحقيق معهم، حيث اعترف بعضهم أنهم قاموا وبدون ترخيص وبدون حضور الطبيب البيطري بوضع ختم مقلد على الذبائح واستعمل الختم بكثرة يومي الجمعة والسبت مستغلين غياب الطبيب البيطري.

وبعد ما أكد الطبيب البيطري بأن اللحوم المضبوطة صالحة للاستهلاك تم تقديم جميع الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو حيث أمر بوضع ثلاثة منهم رهن الحبس ووضع متهمين اثنين تحت الرقابة القضائية وآخر استفاد من الاستدعاء المباشر بتهم "تقليد ختم بيطري" و"الذبح العشوائي".