طمأن مختصون في الفلاحة، عدم تعرض محصول القمح لأي أضرار تذكر تزامنا مع التهاطل الأخير للأمطار المتساقطة يومي الأحد والاثنين بعدما تعدت كمياتها ببعض المناطق الشمالية للوطن 40 ملم، مؤكدين أن أمطار آخر الموسم "الربيع"، جد نافعة لمختلف النباتات بخلاف الأعلاف الموجهة للمواشي التي يمكن أن تتضرر من التساقط في حالة تأخر الحصاد.
وقال التقني في الفلاحة ومستشار لدى مؤسسة فلاحة للابتكار حاج هني، في تصريح لـ"الشروق"، أن الأمطار الأخيرة التي أتت في آخر موسم الربيع، بقدر ما هي نافعة لمختلف النباتات التي ستنتعش بترطيبها، تعد جد ضارة للأعلاف الموجهة للمواشي خاصة تلك التي لم يتم حصدها بعد، مشيرا أن مثل أمطار آخر الفصل المعروف أنها تحمل معها الأتربة ومواد مثل الملح هي التي تعد ضارة لبعض المحاصيل وعلى رأسها الأعلاف، ما يجبر الفلاح في مثل هذه الحالة الإسراع لحصد محصول العلاف أخضر عكس القمح وذلك قبل حلول موعد الأمطار، أما بشان القمح فأكد المتحدث انه لا ضرر عليه لاسيما بالمناطق المرتفعة، ويبقى الحديث عن تقييم الموسم الفلاحي ينتظر إلى ما بعد منتصف الشهر الجاري لمعرفة آخر المعطيات.
وكان عدد من فلاحي ولاية سطيف وما جاورها قد اشتكوا من تعرض بعض الفواكه للتلف نتيجة الأمطار الأخيرة التي رافقها هطول كميات من البرد.
وتشير آخر حصيلة للحماية المدنية، نتيجة الأمطار المتساقطة خلال الـ48 ساعة الأخيرة بعدما فاقت كمياتها 40 ملم ببعض الولايات الوسطى والشرقية الساحلية منها والداخلية، إلى ارتفاع في عدد تدخلاتها إلى 2256 حيث تم إنقاذ عدة أشخاص وعائلات كانت محصورة بسبب ارتفاع منسوب مياه بعض الأودية كما تم القيام بعدة عمليات امتصاص مياه الأمطار المتسربة لمنازل ومؤسسات عمومية على مستوى عدة ولايات أما بولاية المدية فقد لقي شخصا يبلغ من العمر 28 سنة حتفه بعدما جرفته سيول واد المنكب ببلدية الشهبونية كما أدت حوادث المرور إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 بجروح.
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بعدما تعدت كمياتها 40 ملم.. مختصون في الفلاحة لـ "الشروق":
اطمئنوا.. القمح لم يتضرّر وأمطار الربيع نافعة لمختلف المحاصيل
راضية مرباح
طمأن مختصون في الفلاحة، عدم تعرض محصول القمح لأي أضرار تذكر تزامنا مع التهاطل الأخير للأمطار المتساقطة يومي الأحد والاثنين بعدما تعدت كمياتها ببعض المناطق الشمالية للوطن 40 ملم، مؤكدين أن أمطار آخر الموسم "الربيع"، جد نافعة لمختلف النباتات بخلاف الأعلاف الموجهة للمواشي التي يمكن أن تتضرر من التساقط في حالة تأخر الحصاد.
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وقال التقني في الفلاحة ومستشار لدى مؤسسة فلاحة للابتكار حاج هني، في تصريح لـ"الشروق"، أن الأمطار الأخيرة التي أتت في آخر موسم الربيع، بقدر ما هي نافعة لمختلف النباتات التي ستنتعش بترطيبها، تعد جد ضارة للأعلاف الموجهة للمواشي خاصة تلك التي لم يتم حصدها بعد، مشيرا أن مثل أمطار آخر الفصل المعروف أنها تحمل معها الأتربة ومواد مثل الملح هي التي تعد ضارة لبعض المحاصيل وعلى رأسها الأعلاف، ما يجبر الفلاح في مثل هذه الحالة الإسراع لحصد محصول العلاف أخضر عكس القمح وذلك قبل حلول موعد الأمطار، أما بشان القمح فأكد المتحدث انه لا ضرر عليه لاسيما بالمناطق المرتفعة، ويبقى الحديث عن تقييم الموسم الفلاحي ينتظر إلى ما بعد منتصف الشهر الجاري لمعرفة آخر المعطيات.
وكان عدد من فلاحي ولاية سطيف وما جاورها قد اشتكوا من تعرض بعض الفواكه للتلف نتيجة الأمطار الأخيرة التي رافقها هطول كميات من البرد.
وتشير آخر حصيلة للحماية المدنية، نتيجة الأمطار المتساقطة خلال الـ48 ساعة الأخيرة بعدما فاقت كمياتها 40 ملم ببعض الولايات الوسطى والشرقية الساحلية منها والداخلية، إلى ارتفاع في عدد تدخلاتها إلى 2256 حيث تم إنقاذ عدة أشخاص وعائلات كانت محصورة بسبب ارتفاع منسوب مياه بعض الأودية كما تم القيام بعدة عمليات امتصاص مياه الأمطار المتسربة لمنازل ومؤسسات عمومية على مستوى عدة ولايات أما بولاية المدية فقد لقي شخصا يبلغ من العمر 28 سنة حتفه بعدما جرفته سيول واد المنكب ببلدية الشهبونية كما أدت حوادث المرور إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 بجروح.