لتسوية الخلافات بينها الجزائر تدعو دول الأزمة الخليجية إلى الحوار

دعت الجزائردول الخليج إلى اعتماد سياسة الحوار "كوسيلة وحيدة" لتسوية الخلافات بينها، بعدما قامت دول عربية بقطع علاقاتها مع الدوحة لاتهامها بدعم الإرهاب.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، الثلاثاء، أن الجزائر تتابع تدهور العلاقات بين دول الخليج ومصر بعدما أعلنت كل من الإمارات والبحرين والسعودية ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

وأضاف أن كل الدول المعنية بالأزمة مدعوة إلى تبني الحوار كوسيلة وحيدة لحل خلافاتها، التي يمكن أن تطرأ في العلاقات بين الدول.

وأورد البيان، أن الجزائر تدعو في جميع الظروف إلى احترام مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها.

وختم البيان أن "الجزائر تبقى واثقة أن الصعوبات الحالية ما هي إلا ظرفية وأن الحكمة والتعقل سيتغلبان في الأخير بالنظر إلى الرهانات الكبيرة التي تواجه الشعوب العربية وعلى رأسها الإرهاب".