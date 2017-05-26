ستفتح وزارة الدفاع، موقعا إلكترونيا خاصا بالتسجيلات الأولية للطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا لهذه السنة والراغبين في الالتحاق بالقوات التابعة للجيش،مع التخفيف في إجراءات الالتحاق من خلال الإبقاء على معدل القبول في التكوين الأساسي لرتبة "ضابط" على 12 من 20، ورفع التكوين إلى 5 سنوات لجميع القوات و8 سنوات بالنسبة للطب العسكري، فيما تقرر رفع المستوى التعليمي لتجنيد الجنود إلى الرابعة متوسط والأولى ثانوي بالنسبة للطلبة الرتباء.
وفي تفاصيل دليل التجنيد 2017 ، تم الإبقاء على الشروط العادية لتجنيد ضباط التكوين الأساسي الذين يجب أن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و21 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2017، الحائزين على البكالوريا في الشعب العلمية والتقنية، فيما تم تخفيض سن الالتحاق بقوات الجيش بالنسبة للضباط الصف المتعاقدون، إلى21 سنة بعد أن كان 23 سنة في السنة الماضية ،مع حصولهم على مستوى الثالثة ثانوي والأولوية للحائزين على شهادة البكالوريا.
القوات البرية بمعدل 12 و5 سنوات تكوين
رفعت وزارة الدفاع، مستوى التكوين في صفوفها وعبر جميع مدارسها العسكرية إلى 5 سنوات بدلا من 4 سنوات و8 سنوات بالنسبة للصحة العسكرية، حيث يشترط الإلتحاق بمدارس القوات البرية ضرورة الحصول على بكالوريا شعب رياضيات وعلوم تجريبية وهندسة ميكانيكية وكهربائية وطرائق، وسيخضع هؤلاء إلى تكوين قاعدي مدته سنة واحدة و3 سنوات تكوينا جامعيا للحصول على ليسانس بالأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال، متبوعة بسنة واحدة في إحدى المدارس التطبيقية الست، حيث إن التسجيلات الأولية بالنسبة للمترشحين الضباط، تتم حصريا عبر شبكة الإنترنت.
فيما سيتلقى الراغبون في الالتحاق بالقوات البرية ضباط صف متعاقدين تكوينا لمدة سنة شريطة حيازة مستوى الثالثة ثانوي كاملة مع إثبات التسجيل في امتحان البكالوريا، أوحائزين على بكالوريا ضمن شعب أخرى الذين لا يمكنهم الترشح للتكوين المتعلق بالطلبة الضباط العاملين.
ويبقى التجنيد مفتوحا أمام الشباب ذوي مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو الأولى ثانوي ويستثنى الذين يحوزون على مستوى السادسة ابتدائي مثلما كان معمولا بها في السنوات الماضية، كرجال صف متعاقدين، كما يمكن تجنيد حاملي شهادات التمهين، وسيتلقى الرفاء تكوينا مغلقا 6 أشهر، و5 أشهر بالنسبة إلى الجنود.
ضباط الجوية بـ 5 تخصصات عليا
أما الراغبون في الالتحاق بمدارس القوات الجوية، فقد أدرجت وزارة الدفاع الوطني تخصصين ليصبح المجموع 5 تخصصات للتكوين الأساسي للضباط، ويتعلق الأمر بـ ليسانس مهنية "طيار"، ليسانس أكاديمية في عمليات "ملاحة جوية"، ليسانس أكاديمية في "أرصاد جوية للطيران"، ليسانس مهنية في "أمن الطيران" وليسانس أكاديمية في الطيران، فيما استثنت القوات الجوية الحاصلين على مستوى السادسة ومنحت فرصة الالتحاق للحاصلين على مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط كجنود، وهي نفس الشروط الواجب توفرها في الراغبين في الالتحاق بقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، والقوات البحرية.
الحرس الجمهوري بمعدل 12 وانتقاء وطني للطب العسكري
أما مسابقة الالتحاق برتبة ضابط في صفوف الحرس الجمهوري فيشترط معدل 12 من 20 في الشعب العلمية والتقنية، على أن يزاول هؤلاء تكوينهم بالمدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال، ونفس الشروط مطلوبة في الراغبين الالتحاق بمدارس المديرية المركزية للعتاد والمركزية للإشارة وأنظمة المعلومات وكذا المدرسة التحضيرية لدراسات مهندس، حيث سيخضع الراغبون في الحصول على شهادة مهندس لتكوين مدته 6 سنوات كاملة.
أما الراغبون في دراسة الطب العسكري فإن المديرية المركزية للمصالح ربطت ولأول مرة معدل الالتحاق بالانتقاء الوطني وفق المعايير المحددة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما ستصل مدة تكوينهم 8 سنوات يتحصل من خلالها على شهادة طبيب عسكري و6 سنوات لشهادة صيدلي وجراح أسنان وبيطري.
وجعلت الوزارة الوصية تجنيد ضباط التكوين الأساسي في الدرك مشروطا بالحصول على شهادة ليسانس، حيث سيتم تكوينهم لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات بالمدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة، فيما سيلتحق الناجحون في شهادة البكالوريا هذه السنة والراغبون في الالتحاق بسلك الدرك الوطني بمدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسيدي بلعباس وسطيف، أين سيتلقون تكوينا لمدة سنتين.
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معدل 12 فقط للالتحاق بقوات الجيش ورفع التكوين إلى 5 سنوات
هذه امتيازات وشروط التحاق ناجحي البكالوريا بالمدارس العسكرية
نوارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
ستفتح وزارة الدفاع، موقعا إلكترونيا خاصا بالتسجيلات الأولية للطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا لهذه السنة والراغبين في الالتحاق بالقوات التابعة للجيش،مع التخفيف في إجراءات الالتحاق من خلال الإبقاء على معدل القبول في التكوين الأساسي لرتبة "ضابط" على 12 من 20، ورفع التكوين إلى 5 سنوات لجميع القوات و8 سنوات بالنسبة للطب العسكري، فيما تقرر رفع المستوى التعليمي لتجنيد الجنود إلى الرابعة متوسط والأولى ثانوي بالنسبة للطلبة الرتباء.
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هذه امتيازات وشروط التحاق ناجحي البكالوريا بالمدارس العسكرية
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وفي تفاصيل دليل التجنيد 2017 ، تم الإبقاء على الشروط العادية لتجنيد ضباط التكوين الأساسي الذين يجب أن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و21 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2017، الحائزين على البكالوريا في الشعب العلمية والتقنية، فيما تم تخفيض سن الالتحاق بقوات الجيش بالنسبة للضباط الصف المتعاقدون، إلى21 سنة بعد أن كان 23 سنة في السنة الماضية ،مع حصولهم على مستوى الثالثة ثانوي والأولوية للحائزين على شهادة البكالوريا.
القوات البرية بمعدل 12 و5 سنوات تكوين
رفعت وزارة الدفاع، مستوى التكوين في صفوفها وعبر جميع مدارسها العسكرية إلى 5 سنوات بدلا من 4 سنوات و8 سنوات بالنسبة للصحة العسكرية، حيث يشترط الإلتحاق بمدارس القوات البرية ضرورة الحصول على بكالوريا شعب رياضيات وعلوم تجريبية وهندسة ميكانيكية وكهربائية وطرائق، وسيخضع هؤلاء إلى تكوين قاعدي مدته سنة واحدة و3 سنوات تكوينا جامعيا للحصول على ليسانس بالأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال، متبوعة بسنة واحدة في إحدى المدارس التطبيقية الست، حيث إن التسجيلات الأولية بالنسبة للمترشحين الضباط، تتم حصريا عبر شبكة الإنترنت.
فيما سيتلقى الراغبون في الالتحاق بالقوات البرية ضباط صف متعاقدين تكوينا لمدة سنة شريطة حيازة مستوى الثالثة ثانوي كاملة مع إثبات التسجيل في امتحان البكالوريا، أوحائزين على بكالوريا ضمن شعب أخرى الذين لا يمكنهم الترشح للتكوين المتعلق بالطلبة الضباط العاملين.
ويبقى التجنيد مفتوحا أمام الشباب ذوي مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو الأولى ثانوي ويستثنى الذين يحوزون على مستوى السادسة ابتدائي مثلما كان معمولا بها في السنوات الماضية، كرجال صف متعاقدين، كما يمكن تجنيد حاملي شهادات التمهين، وسيتلقى الرفاء تكوينا مغلقا 6 أشهر، و5 أشهر بالنسبة إلى الجنود.
ضباط الجوية بـ 5 تخصصات عليا
أما الراغبون في الالتحاق بمدارس القوات الجوية، فقد أدرجت وزارة الدفاع الوطني تخصصين ليصبح المجموع 5 تخصصات للتكوين الأساسي للضباط، ويتعلق الأمر بـ ليسانس مهنية "طيار"، ليسانس أكاديمية في عمليات "ملاحة جوية"، ليسانس أكاديمية في "أرصاد جوية للطيران"، ليسانس مهنية في "أمن الطيران" وليسانس أكاديمية في الطيران، فيما استثنت القوات الجوية الحاصلين على مستوى السادسة ومنحت فرصة الالتحاق للحاصلين على مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط كجنود، وهي نفس الشروط الواجب توفرها في الراغبين في الالتحاق بقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، والقوات البحرية.
الحرس الجمهوري بمعدل 12 وانتقاء وطني للطب العسكري
أما مسابقة الالتحاق برتبة ضابط في صفوف الحرس الجمهوري فيشترط معدل 12 من 20 في الشعب العلمية والتقنية، على أن يزاول هؤلاء تكوينهم بالمدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال، ونفس الشروط مطلوبة في الراغبين الالتحاق بمدارس المديرية المركزية للعتاد والمركزية للإشارة وأنظمة المعلومات وكذا المدرسة التحضيرية لدراسات مهندس، حيث سيخضع الراغبون في الحصول على شهادة مهندس لتكوين مدته 6 سنوات كاملة.
أما الراغبون في دراسة الطب العسكري فإن المديرية المركزية للمصالح ربطت ولأول مرة معدل الالتحاق بالانتقاء الوطني وفق المعايير المحددة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما ستصل مدة تكوينهم 8 سنوات يتحصل من خلالها على شهادة طبيب عسكري و6 سنوات لشهادة صيدلي وجراح أسنان وبيطري.
وجعلت الوزارة الوصية تجنيد ضباط التكوين الأساسي في الدرك مشروطا بالحصول على شهادة ليسانس، حيث سيتم تكوينهم لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات بالمدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة، فيما سيلتحق الناجحون في شهادة البكالوريا هذه السنة والراغبون في الالتحاق بسلك الدرك الوطني بمدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسيدي بلعباس وسطيف، أين سيتلقون تكوينا لمدة سنتين.