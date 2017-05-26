أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الثلاثاء، بدء "المعركة الكبرى" للسيطرة على مدينة الرقة، أبرز معاقل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا، وذلك في مؤتمر صحافي عقدته في قرية الحزيمة على بعد 17 كيلومتراً من الرقة في شمال البلاد.
وتلا متحدث بياناً باسم القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية قال فيه: "نعلن اليوم بدء المعركة الكبرى لتحرير مدينة الرقة، العاصمة المزعومة للإرهاب والإرهابيين".
ويأتي ذلك بعدما أحرزت قوات سوريا الديمقراطية، التحالف الكردي العربي المدعوم من الولايات المتحدة، تقدماً كبيراً على الأرض خلال الأسابيع الماضية في اتجاه مدينة الرقة.
وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سلو لوكالة فرانس برس، إن قوات سوريا الديمقراطية "بدأت هجوماً على الرقة منذ البارحة ليلاً من الجهات الشمالية والغربية والشرقية".
وتابع أن تنظيم "داعش" "يقاوم للدفاع عن عاصمته"، مؤكداً أن الدعم الذي يقدمه التحالف الدولي بقيادة واشنطن "من خلال الطيران والسلاح الحديث الذي قدمه لقواتنا في هذه المعركة سيؤدي إلى انتزاع الرقة من داعش".
وبدأت قوات سوريا الديمقراطية هجوماً واسعاً في اتجاه الرقة في مطلع نوفمبر، ونجحت في السيطرة على العديد من القرى والبلدات وقطعت طرق الإمداد الرئيسية للجهاديين. وكانت السيطرة على مدينة الطبقة وسدها الإستراتيجي أبرز العمليات العسكرية خلال الأسابيع الماضية.
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قوات سوريا الديمقراطية تبدأ معركة تحرير الرقة
أ ف ب - الشروق أونلاين
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الثلاثاء، بدء "المعركة الكبرى" للسيطرة على مدينة الرقة، أبرز معاقل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا، وذلك في مؤتمر صحافي عقدته في قرية الحزيمة على بعد 17 كيلومتراً من الرقة في شمال البلاد.
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وتلا متحدث بياناً باسم القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية قال فيه: "نعلن اليوم بدء المعركة الكبرى لتحرير مدينة الرقة، العاصمة المزعومة للإرهاب والإرهابيين".
ويأتي ذلك بعدما أحرزت قوات سوريا الديمقراطية، التحالف الكردي العربي المدعوم من الولايات المتحدة، تقدماً كبيراً على الأرض خلال الأسابيع الماضية في اتجاه مدينة الرقة.
وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سلو لوكالة فرانس برس، إن قوات سوريا الديمقراطية "بدأت هجوماً على الرقة منذ البارحة ليلاً من الجهات الشمالية والغربية والشرقية".
وتابع أن تنظيم "داعش" "يقاوم للدفاع عن عاصمته"، مؤكداً أن الدعم الذي يقدمه التحالف الدولي بقيادة واشنطن "من خلال الطيران والسلاح الحديث الذي قدمه لقواتنا في هذه المعركة سيؤدي إلى انتزاع الرقة من داعش".
وبدأت قوات سوريا الديمقراطية هجوماً واسعاً في اتجاه الرقة في مطلع نوفمبر، ونجحت في السيطرة على العديد من القرى والبلدات وقطعت طرق الإمداد الرئيسية للجهاديين. وكانت السيطرة على مدينة الطبقة وسدها الإستراتيجي أبرز العمليات العسكرية خلال الأسابيع الماضية.