ألزمت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، متقاعدا في العقد السادس من عمره، بدفع غرامة نافذة قدرها 30 ألف دج، عن جنحة التصريح الكاذب، مع إلزامه بدفع تعويض للطرف المدني قدره 50ألف دج، بعد معارضته الحكم الغيابي الصادر في حقه والقاضي بإدانته بعقوبة 6أشهر حبسا نافذا، بناء على شكوى قضائية تقدمت بها وكالة تحسين وتطوير السكن "عدل".
حيث أكدت بمعرض شكواها، أن المتهم قام بتصريح شرفي لبرنامج "عدل" 2002 ، على أساس أنه لم يسبق له أن ملك أو تملك شقة أو قطعة أرض، أو محل تجاري في حياته، ومن خلال التحقيقات التي قامت بها الجهات المختصة، تبين أنه سبق له الاستفادة من شقة باسمه، وعلى إثرها تمت متابعته قضائيا.
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تصريح كاذب يجرّ مكتتب في "عدل" إلى أروقة المحكمة !
قدور.ج
صحافي بقسم المجتمع في جريدة الشروق اليومي
ألزمت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، متقاعدا في العقد السادس من عمره، بدفع غرامة نافذة قدرها 30 ألف دج، عن جنحة التصريح الكاذب، مع إلزامه بدفع تعويض للطرف المدني قدره 50ألف دج، بعد معارضته الحكم الغيابي الصادر في حقه والقاضي بإدانته بعقوبة 6أشهر حبسا نافذا، بناء على شكوى قضائية تقدمت بها وكالة تحسين وتطوير السكن "عدل".
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حيث أكدت بمعرض شكواها، أن المتهم قام بتصريح شرفي لبرنامج "عدل" 2002 ، على أساس أنه لم يسبق له أن ملك أو تملك شقة أو قطعة أرض، أو محل تجاري في حياته، ومن خلال التحقيقات التي قامت بها الجهات المختصة، تبين أنه سبق له الاستفادة من شقة باسمه، وعلى إثرها تمت متابعته قضائيا.