تصريح‎ ‎كاذب يجرّ مكتتب في "عدل" إلى أروقة ‏‏المحكمة‎‏ ! ‏

ألزمت‎ ‎محكمة‎ ‎بئر‎ ‎مراد‎ ‎رايس‎ ‎بالعاصمة،‎ ‎متقاعدا‎‏ ‏‎في‎ ‎‎العقد‎ ‎السادس‎ ‎من‎ ‎عمره،‎ ‎بدفع‎ ‎غرامة‎ ‎نافذة‎ ‎قدرها‎ 30 ‎‎ألف‎ ‎دج،‎ ‎عن جنحة‎ ‎التصريح‎ ‎الكاذب، ‏مع‎ ‎إلزامه بدفع‎ ‎‎تعويض‎ ‎للطرف‎ ‎المدني قدره ‏‎ 50‎‏‏‎‎ألف‎ ‎دج،‎ ‎بعد‎ ‎‎معارضته الحكم‎ ‎الغيابي ‏الصادر‎ ‎في‎ ‎حقه‎ ‎والقاضي‎ ‎‎بإدانته‎ ‎بعقوبة ‏‎ 6‎أشهر‎ ‎حبسا‎ ‎نافذا،‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎شكوى‎ ‎‎قضائية‎ ‎تقدمت‎ ‎بها‎ ‎وكالة‎ ‎تحسين ‏‎وتطوير‎ ‎السكن ‏‏‎"‎عدل‎‏".

حيث‎ ‎أكدت‎ ‎بمعرض‎ ‎شكواها،‎ ‎أن‎ ‎المتهم‎ ‎قام‎ ‎‏ ‏‏بتصريح‎ ‎شرفي‎ ‎لبرنامج ‏‎"‎عدل‎" 2002 ‎،‎ ‎على‎ ‎أساس ‏‏أنه‎ ‎لم‎ ‎يسبق ‏له‎ ‎أن‎ ‎ملك‎ ‎أو‎ ‎تملك‎ ‎شقة‎ ‎أو‎ ‎قطعة‎ ‎أرض‎،‎ ‎أو‎ ‎‎محل‎ ‎تجاري في‎ ‎حياته،‎ ‎ومن خلال ‏‎التحقيقات ‏التي‎ ‎قامت‎ ‎‎بها‎ ‎‏ الجهات ‏‎المختصة،‎ ‎تبين‎ ‎أنه‎ ‎سبق‎ ‎له‎ ‎الاستفادة‎ ‎من‎ ‎‎شقة‎ ‎باسمه،‎ ‎وعلى‎ ‎إثرها‎ ‎تمت‎ ‎متابعته‎ ‎قضائيا.‏