ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
02017/06/06 على 12:171
هؤلاء ليسوا قطريين..هم مغتربون عرب وأسيويون.....بعض المحللين العرب تحدثوا عن ان الحصار لن يحدث اي اضطراب في الحياة اليومية للشعب القطري اصلا..فجل الواردات تأتي من البحر وعلى المباشر مع ايران..وايران ستفرض حتما منطقها ولن يقف ضدها الخليجيون كلهم من السعودية الى الامارات الى البحرين خوفا من الغضب الايراني...ايران ستمول كل ما تحتاجه قطر لأنها قريبة جدا من المياه الدولية لايران...ايران ستتحول الى قبطان يقرر مايريد.والخاسر هم كل الاعراب