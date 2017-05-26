باعتبار ولاية ورقلة عاصمة للجنوب الجزائري، وتزامنا مع امتحانات شهادة التعليم المتوسط واستعدادا لشهادة البكالوريا، تدعمت مصلحة الشرطة القضائية بفرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية "الغش"، والتي يشرف عليها ضابط وإطارات مختصين في المجال.
تكمن مهمة الفرقة في تفعيل اليقضة على مدار 24 ساعة ومراقبة المنشورات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي ورصد كل محتوى يخل بامتحانات "البيام" أو "البكالوريا"، كالتسريبات التي هزّت قطاع التربية الموسم الماضي أو التحريض على الإخلال بالسير الحسن للامتحانات بالتنسيق مع مصلحة مركزية بالجزائر العاصمة.
وبدأت الفرقة مهمتها قبل 24 ساعة من بداية امتحان شهادة التعليم المتوسط، وتستمر إلى غاية آخر امتحان في شهادة البكالوريا، لتدعم الإجراءات المعتادة في هذه الامتحانات من خلال تسخير تعداد أمني بشري داخل وخارج المراكز.
كما نصّبت مصلحة الشرطة القضائية كاميرات مراقبة وأجهزة تشويش إلكترونية على مستوى مديرية التربية وقاعات ومكاتب حفظ الأسئلة بالمراكز، حيث تمكن كل هذه الإجراءات حسب ما صرح به رئيس مصلحة الشرطة القضائية لـ"الشروق" من كشف وتحديد وفي وقت قياسي أي جهة أو شخص في حالة وقوع تجاوزات أو تسريبات.
جدير بالذكر، أنه تقدم أول أمس لامتحان شهادة التعليم المتوسط بولاية ورقلة 12497 مترشح من بينهم 12286 تلميذ نظامي و211 مترشح حر، موزعين على 55 مركزا على مستوى ربوع الولاية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1"حقنة شكولاطة" مستوردة تقتل طفلا بتيزي وزو
2هكذا ضيعت شركة كاميرات 50 مليارًا في مناقصة لأجهزة المراقبة!
3أمطار طوفانية تقتل 3 أشخاص وتغمر عشرات المساكن
4"الخردة" تعود بقوة وتفرض منطقها بأسواق المسيلة
5تصريح كاذب يجرّ مكتتب في "عدل" إلى أروقة المحكمة !
Français English
الرأي
ناصر الدّين الميلي
لا قيام للحياة من دون العدل
محمد الهادي الحسني
عبادة "سلبية" ذات أثر إيجابي
سليم قلالة
ليس كل شيء فينا مات
جمال لعلامي
الحالة واعرة!
صالح عوض
لم نخسر الحرب
أبو بكر خالد سعد الله
المنظمات الطلابية: ما دورها في الجامعات؟
ناصر الدين الميلي
بُعثت بالحنيفية السّمحة
محمد الهادي الحسني
مضحكخانة
جمال لعلامي
النجاح بالهفّ والتوظيف بالفستي!
رشيد ولد بوسيافة
"دير الخير واتصوّر معاه"
الفيديو
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
تدعمت بأجهزة جديدة خاصة بالتشويش
فرقة أمنية لمكافحة الغش بمراكز الإمتحانات بورقلة
أيوب بن نونة
باعتبار ولاية ورقلة عاصمة للجنوب الجزائري، وتزامنا مع امتحانات شهادة التعليم المتوسط واستعدادا لشهادة البكالوريا، تدعمت مصلحة الشرطة القضائية بفرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية "الغش"، والتي يشرف عليها ضابط وإطارات مختصين في المجال.
تغطيات ذات صلة
فرقة أمنية لمكافحة الغش بمراكز الإمتحانات بورقلة
تصريح كاذب يجرّ مكتتب في "عدل" إلى أروقة المحكمة !
"الخردة" تعود بقوة وتفرض منطقها بأسواق المسيلة
"حقنة شكولاطة" مستوردة تقتل طفلا بتيزي وزو
إحباط تسويق لحوم غير مراقبة في بومرداس والعاصمة
تكمن مهمة الفرقة في تفعيل اليقضة على مدار 24 ساعة ومراقبة المنشورات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي ورصد كل محتوى يخل بامتحانات "البيام" أو "البكالوريا"، كالتسريبات التي هزّت قطاع التربية الموسم الماضي أو التحريض على الإخلال بالسير الحسن للامتحانات بالتنسيق مع مصلحة مركزية بالجزائر العاصمة.
وبدأت الفرقة مهمتها قبل 24 ساعة من بداية امتحان شهادة التعليم المتوسط، وتستمر إلى غاية آخر امتحان في شهادة البكالوريا، لتدعم الإجراءات المعتادة في هذه الامتحانات من خلال تسخير تعداد أمني بشري داخل وخارج المراكز.
كما نصّبت مصلحة الشرطة القضائية كاميرات مراقبة وأجهزة تشويش إلكترونية على مستوى مديرية التربية وقاعات ومكاتب حفظ الأسئلة بالمراكز، حيث تمكن كل هذه الإجراءات حسب ما صرح به رئيس مصلحة الشرطة القضائية لـ"الشروق" من كشف وتحديد وفي وقت قياسي أي جهة أو شخص في حالة وقوع تجاوزات أو تسريبات.
جدير بالذكر، أنه تقدم أول أمس لامتحان شهادة التعليم المتوسط بولاية ورقلة 12497 مترشح من بينهم 12286 تلميذ نظامي و211 مترشح حر، موزعين على 55 مركزا على مستوى ربوع الولاية.