تدعمت بأجهزة جديدة خاصة بالتشويش فرقة أمنية لمكافحة الغش بمراكز الإمتحانات بورقلة

باعتبار ولاية ورقلة عاصمة للجنوب الجزائري، وتزامنا مع امتحانات شهادة التعليم المتوسط واستعدادا لشهادة البكالوريا، تدعمت مصلحة الشرطة القضائية بفرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية "الغش"، والتي يشرف عليها ضابط وإطارات مختصين في المجال.

تكمن مهمة الفرقة في تفعيل اليقضة على مدار 24 ساعة ومراقبة المنشورات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي ورصد كل محتوى يخل بامتحانات "البيام" أو "البكالوريا"، كالتسريبات التي هزّت قطاع التربية الموسم الماضي أو التحريض على الإخلال بالسير الحسن للامتحانات بالتنسيق مع مصلحة مركزية بالجزائر العاصمة.

وبدأت الفرقة مهمتها قبل 24 ساعة من بداية امتحان شهادة التعليم المتوسط، وتستمر إلى غاية آخر امتحان في شهادة البكالوريا، لتدعم الإجراءات المعتادة في هذه الامتحانات من خلال تسخير تعداد أمني بشري داخل وخارج المراكز.

كما نصّبت مصلحة الشرطة القضائية كاميرات مراقبة وأجهزة تشويش إلكترونية على مستوى مديرية التربية وقاعات ومكاتب حفظ الأسئلة بالمراكز، حيث تمكن كل هذه الإجراءات حسب ما صرح به رئيس مصلحة الشرطة القضائية لـ"الشروق" من كشف وتحديد وفي وقت قياسي أي جهة أو شخص في حالة وقوع تجاوزات أو تسريبات.

جدير بالذكر، أنه تقدم أول أمس لامتحان شهادة التعليم المتوسط بولاية ورقلة 12497 مترشح من بينهم 12286 تلميذ نظامي و211 مترشح حر، موزعين على 55 مركزا على مستوى ربوع الولاية.