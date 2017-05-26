احتج قاطنو حي 24 فيفري ببلدية سطاوالي، المعنيين بتهديم منازلهم من قبل السلطات المحلية، ووقفوا في وجه العملية، مستنكرين إقدام مصالح البلدية على تشريد 20 عائلة خلال شهر رمضان.
وذكر ممثل عن العائلات المعنية، الإثنين، في تصريح لـ"الشروق"، أنهم تفاجأوا صبيحة أمس، بتسخير مصالح بلدية سطاوالي للجرافات والشاحنات للشروع في عملية تهديم حوالي 20 منزلا، على خلفية البناء من دون رخصة ومخالفة قانون التعمير، حيث وقف أصحابها في وجه عملية التهديم، مطالبين السلطات المحلية بضرورة التريث والعدول عن قرار تهديم منازل شيدها أصحابها منذ أزيد من 15 سنة، مطالبين بتسوية وضعية منازلهم بدل تشريد عائلات بأكملها خلال شهر رمضان.
وقد تنقل ممثلون عن العائلات المتضررة إلى مقر بلدية سطاوالي لمقابلة رئيس المجلس البلدي، وإقناعه بالعدول عن قرار التهديم، وإيجاد حلول أخرى تحول دون تشريد حوالي 20 عائلة، مطالبين والي العاصمة بالتدخل ودراسة ملفاتهم قبل اتخاذ أي قرار قد تنجر عنه عواقب وخيمة.
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أصحابها ناشدوا والي العاصمة التدخل العاجل
بلدية سطاوالي تشرد 20 عائلة في شهر رمضان
رضا. م
احتج قاطنو حي 24 فيفري ببلدية سطاوالي، المعنيين بتهديم منازلهم من قبل السلطات المحلية، ووقفوا في وجه العملية، مستنكرين إقدام مصالح البلدية على تشريد 20 عائلة خلال شهر رمضان.
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وذكر ممثل عن العائلات المعنية، الإثنين، في تصريح لـ"الشروق"، أنهم تفاجأوا صبيحة أمس، بتسخير مصالح بلدية سطاوالي للجرافات والشاحنات للشروع في عملية تهديم حوالي 20 منزلا، على خلفية البناء من دون رخصة ومخالفة قانون التعمير، حيث وقف أصحابها في وجه عملية التهديم، مطالبين السلطات المحلية بضرورة التريث والعدول عن قرار تهديم منازل شيدها أصحابها منذ أزيد من 15 سنة، مطالبين بتسوية وضعية منازلهم بدل تشريد عائلات بأكملها خلال شهر رمضان.
وقد تنقل ممثلون عن العائلات المتضررة إلى مقر بلدية سطاوالي لمقابلة رئيس المجلس البلدي، وإقناعه بالعدول عن قرار التهديم، وإيجاد حلول أخرى تحول دون تشريد حوالي 20 عائلة، مطالبين والي العاصمة بالتدخل ودراسة ملفاتهم قبل اتخاذ أي قرار قد تنجر عنه عواقب وخيمة.