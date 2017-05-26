خلال زيارته للمنطقة ترامب: زعماء عرب أشاروا إلى قطر عندما حذرت من تمويل التطرف

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه حذر خلال زيارته للشرق الأوسط من تمويل "الفكر المتطرف" وإن زعماء في المنطقة أشاروا إلى قطر.

وأضاف في تغريدة على موقع تويتر: "خلال زيارتي الأخيرة للشرق الأوسط قلت إنه لا يمكن أن يستمر تمويل الفكر المتطرف. وأشار زعماء إلى قطر".

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن، الاثنين، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر التي شجبت الخطوة باعتبارها تستند إلى أكاذيب عن دعمها لجماعات إسلامية متشددة.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، قال مسؤولون خليجيون، إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيسافر إلى السعودية، اليوم (الثلاثاء)، لإجراء محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان حول الأزمة مع قطر، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.