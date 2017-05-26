على أجهزة الهاتف النقال واللوحات الإلكترونية إطلاق تطبيق "آذان الجزائر الرسمي"

أطلقت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تطبيق "آذان الجزائر الرسمي" على كل الأجهزة التي تعتمد نظام أندرويد على غرار الهواتف الذكية واللوحات الالكترونية.

وأفاد بيان للوزارة، الثلاثاء، أنه تم اطلاق تطبيق "آذان الجزائر الرسمي" بمساهمة مؤسسة اي تي كامب (ITcomp ) وذلك على كل الأجهزة التي تعتمد نظام أندرويد (Android) على غرار الهواتف الذكية واللوحات الالكترونية في حساب "بلاي ستور" (Play store).

وأضاف نفس المصدر أن هذا التطبيق يسمح ببث آذان الصلوات الخمس يوميا بالمقام الجزائري والمواقيت الشرعية للصلاة وإمساكية رمضان والتقويم الهجري والمناسبات الدينية والوطنية بالإضافة إلى "حكمة اليوم" وأحداث تاريخية و وطنية والموقع الرسمي للوزارة.

وحسب الوزارة فإن تطبيق آذان الجزائر الرسمي يعتبر "أول تطبيق في الجزائر" خاص بالمواقيت الشرعية للصلاة التي تعتمدها الوزارة بأصوات ثلة من المؤذنين الجزائريين.