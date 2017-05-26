خلال شهر رمضان الفضيل موبيليس يهدي زبائنه العضوية في نادي " فيب موبيلي ستور" مجانا

يمنح متعامل الهاتف النقال "موبيليس" زبائنه للدفع البعدي والمسبق، المهتمين بالألعاب المعروضة خلال شهر رمضان، إمكانية الإنخراط مجانا في نادي "VIP-MobiliStore"، والاستفادة من تحميل عدد غير محدود من الألعاب الشيقة.

وأعلن المتعامل الثلاثاء، عن تخفيضات تصل إلى 80 % عند كل شراء للخصائص التمييزية، انطلاقا من خط موبيلس، كما يمكن للمشتركين التسجيل في الخدمة عبر بوابة " store.mobilis.dz"، أو بوابة "wap.store.mobilis.dz"، أو عبر تطبيق الهاتف الجوال والممكن تحميله على "store.mobilis.dz" أو بلاي ستور".