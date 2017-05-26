قالت وسائل إعلام بلجيكية أن جثمان الجزائري خالد بابوري منفذ هجوم شارل لوروا العام الماضي، مازال عالقا بالمدينة منذ 10 أشهر في انتظار انتهاء التحقيق القضائي والترخيص رسمي لنقله إلى الجزائر .
ونقلت قناة "أرتي أل" أن جثمان بابوري مازال مصيره مجهول بمصلحة لحفظ الجثث لدى مؤسسة لتنظيم الجنائز بشارلوروا.
وقال دينيس فونتان مدير هذه المؤسسة للقناة، أن "المشكلة أنه لا يوجد موعد او أفق لنهاية هذه القضية ونقل الجثمان من قبل عائلته التي تنتظره منذ 10 أشهر، لكن لا أستطيع تسليمهم إياه دون وثيقة رسمية".
ووفق القناة ما ينقص هو ترخيص رسمي من السلطات الجزائرية لنقل الجثمان إلى الجزائر (عنابة)، لكن السفارة مترددة في القضية، كونها تعتقد أن العمل الإرهابي الذي وقع ليس عملا معزولا، ولذلك يجب انتظار نتائج التحقيق القضائي الذي فتح للتأكد من الأمر .
كما نقلت عن سلطات شارل لوروا أن دفنه بمقبرة المدينة مستبعد، كون عائلته بالجزائر طلبت ترحيله، غير أن السلطات هناك وافقت وافقت حسب القناة، على تخصيص مكان له في مصلحة حفظ الجثث بالبلدية في انتظار قرار سياسي بشأن القضية.
وكان خالد بابوري قد قتل خلال الهجوم على شرطيتين بشارلروا شهر أوت 2016، وقالت السلطات البلجيكية أنه موضوع مذكرتين لمغادرة التراب البلجيكي لكن السفير الجزائري نفى ذلك.
من جهته أكد عمار بلاني سفير الجزائر ببلجيكا "لم نتلق أي طلب بشأنه من قبل مكتب الأجانب بخصوص تحديد هويته كجزائري، خاصة أننا لم نتلق أي طلب بشان تنفيذ إجراء إعادته الى الجزائر".
و أضاف أنه "لو كانت بلجيكا قد تقدمت بالطلب لتمت إعادة خالد بابوري إلى بلده الأصلي".
وأكد أن الكثير ممن يتخلون عن جوازات سفرهم لدى وصولهم إلى بلجيكا مدعين أنهم جزائريين بينما هم من دول أخرى.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1لجنة الفتوى "تجيز" قروض البنوك الاستهلاكية!
2هذه شروط استفادة الجزائريين من منحة "الشوماج" في فرنسا
3مواضيع "مزيّفة".. وأسئلة "البيام" على الفايسبوك بأجوبة كاملة!
4المغرب يرفض تسليم 42 رعية سورية للجزائر!
5الحكومة تعيد فتح ملف التنازل عن 571 ألف عقار تابع لأملاك الدولة
Français English
الرأي
ناصر الدّين الميلي
لا قيام للحياة من دون العدل
محمد الهادي الحسني
عبادة "سلبية" ذات أثر إيجابي
سليم قلالة
ليس كل شيء فينا مات
جمال لعلامي
الحالة واعرة!
صالح عوض
لم نخسر الحرب
أبو بكر خالد سعد الله
المنظمات الطلابية: ما دورها في الجامعات؟
ناصر الدين الميلي
بُعثت بالحنيفية السّمحة
محمد الهادي الحسني
مضحكخانة
جمال لعلامي
النجاح بالهفّ والتوظيف بالفستي!
رشيد ولد بوسيافة
"دير الخير واتصوّر معاه"
الفيديو
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
غياب وثائق رسمية حوله عطل ترحيله
جثمان بابوري عالق ببلجيكا منذ 10 أشهر
عبد الرزاق.ب
قالت وسائل إعلام بلجيكية أن جثمان الجزائري خالد بابوري منفذ هجوم شارل لوروا العام الماضي، مازال عالقا بالمدينة منذ 10 أشهر في انتظار انتهاء التحقيق القضائي والترخيص رسمي لنقله إلى الجزائر .
تغطيات ذات صلة
جثمان بابوري عالق ببلجيكا منذ 10 أشهر
إعلان الجزائر يجدد رفض عسكرة الحل في ليبيا
تنصيب هياكل الغرفة السفلى قد يؤجل مخطط عمل الحكومة!
هذه امتيازات وشروط التحاق ناجحي البكالوريا بالمدارس العسكرية
الجزائر تدعو دول الأزمة الخليجية إلى الحوار
ونقلت قناة "أرتي أل" أن جثمان بابوري مازال مصيره مجهول بمصلحة لحفظ الجثث لدى مؤسسة لتنظيم الجنائز بشارلوروا.
وقال دينيس فونتان مدير هذه المؤسسة للقناة، أن "المشكلة أنه لا يوجد موعد او أفق لنهاية هذه القضية ونقل الجثمان من قبل عائلته التي تنتظره منذ 10 أشهر، لكن لا أستطيع تسليمهم إياه دون وثيقة رسمية".
ووفق القناة ما ينقص هو ترخيص رسمي من السلطات الجزائرية لنقل الجثمان إلى الجزائر (عنابة)، لكن السفارة مترددة في القضية، كونها تعتقد أن العمل الإرهابي الذي وقع ليس عملا معزولا، ولذلك يجب انتظار نتائج التحقيق القضائي الذي فتح للتأكد من الأمر .
كما نقلت عن سلطات شارل لوروا أن دفنه بمقبرة المدينة مستبعد، كون عائلته بالجزائر طلبت ترحيله، غير أن السلطات هناك وافقت وافقت حسب القناة، على تخصيص مكان له في مصلحة حفظ الجثث بالبلدية في انتظار قرار سياسي بشأن القضية.
وكان خالد بابوري قد قتل خلال الهجوم على شرطيتين بشارلروا شهر أوت 2016، وقالت السلطات البلجيكية أنه موضوع مذكرتين لمغادرة التراب البلجيكي لكن السفير الجزائري نفى ذلك.
من جهته أكد عمار بلاني سفير الجزائر ببلجيكا "لم نتلق أي طلب بشأنه من قبل مكتب الأجانب بخصوص تحديد هويته كجزائري، خاصة أننا لم نتلق أي طلب بشان تنفيذ إجراء إعادته الى الجزائر".
و أضاف أنه "لو كانت بلجيكا قد تقدمت بالطلب لتمت إعادة خالد بابوري إلى بلده الأصلي".
وأكد أن الكثير ممن يتخلون عن جوازات سفرهم لدى وصولهم إلى بلجيكا مدعين أنهم جزائريين بينما هم من دول أخرى.