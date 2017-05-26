اجتمع سعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، برؤساء الكتل البرلمانية لبحث طريقة تشكيل وتوزيع مناصب نواب الرئيس ومكاتب لجان الهيئة.
وأكد بيان للمجلس أنه "تطبيقا للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لاسيما المادة 13 و 37 منه ، دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، اليوم الثلاثاء 06 جوان 2017، رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة في المجلس لاجتماع تشاوري لتمكين هذه الأخيرة من الاتفاق على كيفية تشكيل وتوزيع مكاتب اللجان الدائمة".
وحسب مصادر مطلعة فإن الكتل النيابية فشلت في التوصل إلى اتفاق حول التمثيل النسبي في مكتب المجلس واللجان، ولجأت إلى الخيار الثاني وهو الذي يمنح للأغلبية حق تقديم قائمة موحدة للمناصب نواب الرئيس (عددها 9) وبعدها تشكيل اللجان الدائمة.
وتنص المادة 13 من القانون الداخلي للمجلس "يتّفق ممثّلو المجموعات البرلمانيّة في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على توزيع مناصب نوّاب الرّئيس فيما بين المجموعات التي يمثّلونها على أساس التمثيل النسبي وتعرض القائمة على المجلس الشّعبيّ الوطنيّ للمصادقة عليها.
في حالة عدم الاتفاق وفق الشّروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يتمّ إعداد قائمة موحدة لنوّاب الرّئيس من قبل المجموعات البرلمانية الممثلة للأغلبية طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس وتعرض القائمة على المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ للمصادقة عليها
وحضر هذا الاجتماع كل من رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني السعيد لخضاري، رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بلعباس بلعباس، رئيس المجموعة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار لمين عصماني، رئيس المجموعة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر- تاج مصطفى نواسة، ممثل المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف، رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل بلغوثي الحاج، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش، رئيس المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية الحاج الشيخ بربارة ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي.
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فشل خيار التوافق على نواب الرئيس
بوحجة يجمع رؤساء الكتل
عبد الرزاق.ب
اجتمع سعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، برؤساء الكتل البرلمانية لبحث طريقة تشكيل وتوزيع مناصب نواب الرئيس ومكاتب لجان الهيئة.
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وأكد بيان للمجلس أنه "تطبيقا للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لاسيما المادة 13 و 37 منه ، دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، اليوم الثلاثاء 06 جوان 2017، رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة في المجلس لاجتماع تشاوري لتمكين هذه الأخيرة من الاتفاق على كيفية تشكيل وتوزيع مكاتب اللجان الدائمة".
وحسب مصادر مطلعة فإن الكتل النيابية فشلت في التوصل إلى اتفاق حول التمثيل النسبي في مكتب المجلس واللجان، ولجأت إلى الخيار الثاني وهو الذي يمنح للأغلبية حق تقديم قائمة موحدة للمناصب نواب الرئيس (عددها 9) وبعدها تشكيل اللجان الدائمة.
وتنص المادة 13 من القانون الداخلي للمجلس "يتّفق ممثّلو المجموعات البرلمانيّة في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على توزيع مناصب نوّاب الرّئيس فيما بين المجموعات التي يمثّلونها على أساس التمثيل النسبي وتعرض القائمة على المجلس الشّعبيّ الوطنيّ للمصادقة عليها.
في حالة عدم الاتفاق وفق الشّروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يتمّ إعداد قائمة موحدة لنوّاب الرّئيس من قبل المجموعات البرلمانية الممثلة للأغلبية طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس وتعرض القائمة على المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ للمصادقة عليها
وحضر هذا الاجتماع كل من رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني السعيد لخضاري، رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بلعباس بلعباس، رئيس المجموعة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار لمين عصماني، رئيس المجموعة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر- تاج مصطفى نواسة، ممثل المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف، رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل بلغوثي الحاج، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش، رئيس المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية الحاج الشيخ بربارة ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي.