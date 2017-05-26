عبرت حركة البناء الوطني، عن أسفها الشديد لتفويتها فرصة المشاركة في حكومة تبون الجديدة، والمساهمة في توسيع قاعدة الحكم بما يشمل كل الأطياف السياسية، في حين اعتبرت الانتخابات المحلية المقبلة فرصة لاستدراك ما شاب العملية الانتخابية من اختلالات واسعة.
وقال رئيس حركة البناء مصطفى بلمهدي، على هامش اجتماع الهيئة العامة للحركة، الثلاثاء، إن تفويت فرصة الانتخابات التشريعية والتعديل الحكومي من شأنه ضرب متانة الجبهة الداخلية الوطنية والتأثير عليها سواء على المستوى السياسي أم الأمني أم الاقتصادي، مضيفا أن الحركة تنتظر الانتخابات المحلية لاستدراك ما شاب العملية الانتخابية من اختلالات واسعة، على- حد قوله - واستعادة ثقة المواطن في سير العملية السياسية عبر إطلاق جملة التزامات وإجراءات عملية، مؤكدا في سياق متصل حاجة الجزائر إلى ضرورة مشاركة جميع القوى الوطنية كمنهج في الإصلاح السياسي، في حين يرى في مشروع الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء يدخل ضمن هذا السياق كخيار استراتيجي يقوي الجبهة الداخلية.
بالمقابل، دعت الحركة الطبقة السياسية والأسرة الإعلامية والنخبة إلى الترفع عن السجالات الهامشية ورفع منسوب الوعي بمخاطر المرحلة التي تقتضي مزيدا من التقارب والحوار والتعاون لتحصين البلد من الهزات الارتدادية للأحداث المتسارعة في الساحة الإقليمية والدولية.
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دعت الطبقة السياسية إلى تجنب السجالات الهامشية
البناء "تبكي" حظها بسبب عدم مشاركتها في الحكومة
أسماء. ب
صحافية بالقسم الوطني لجريدة الشروق
عبرت حركة البناء الوطني، عن أسفها الشديد لتفويتها فرصة المشاركة في حكومة تبون الجديدة، والمساهمة في توسيع قاعدة الحكم بما يشمل كل الأطياف السياسية، في حين اعتبرت الانتخابات المحلية المقبلة فرصة لاستدراك ما شاب العملية الانتخابية من اختلالات واسعة.
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وقال رئيس حركة البناء مصطفى بلمهدي، على هامش اجتماع الهيئة العامة للحركة، الثلاثاء، إن تفويت فرصة الانتخابات التشريعية والتعديل الحكومي من شأنه ضرب متانة الجبهة الداخلية الوطنية والتأثير عليها سواء على المستوى السياسي أم الأمني أم الاقتصادي، مضيفا أن الحركة تنتظر الانتخابات المحلية لاستدراك ما شاب العملية الانتخابية من اختلالات واسعة، على- حد قوله - واستعادة ثقة المواطن في سير العملية السياسية عبر إطلاق جملة التزامات وإجراءات عملية، مؤكدا في سياق متصل حاجة الجزائر إلى ضرورة مشاركة جميع القوى الوطنية كمنهج في الإصلاح السياسي، في حين يرى في مشروع الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء يدخل ضمن هذا السياق كخيار استراتيجي يقوي الجبهة الداخلية.
بالمقابل، دعت الحركة الطبقة السياسية والأسرة الإعلامية والنخبة إلى الترفع عن السجالات الهامشية ورفع منسوب الوعي بمخاطر المرحلة التي تقتضي مزيدا من التقارب والحوار والتعاون لتحصين البلد من الهزات الارتدادية للأحداث المتسارعة في الساحة الإقليمية والدولية.