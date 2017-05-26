أقدمت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة على تشميع 500 محل تجاري خلال 10 أيام الأولى من رمضان، وهذا بعد تسجيل العديد من المخالفات أهمها غياب النظافة والغش في تاريخ نهاية الصلاحية ورفع الأسعار، وأوضحت ذات المصالح في بيان لها عن حجز أزيد من 63 طنا من سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك، كانت موجهة للاستهلاك بسبب عدم مطابقتها للمعايير.
وأضاف المصدر أن من بين إجمالي تدخلات أعوان الرقابة في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش تم تسجيل 1389 تدخل والتي سمحت بالكشف عن 13029 مخالفة تم تحرير بشأنها 12567 محضرا تستدعي المتابعة القضائية، حيث بلغ المبلغ الاجمالي للمنتوجات المحجوزة 90.1 مليون دج، أما المبلغ الاجمالي لعدم الفوترة أكثر من 3 مليون دج، تم في هذا الخصوص اقتراح غلق 537 محل تجاري، فيما وصل عدد العينات المقتطعة 594.
وتم كذلك في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش تسجيل 31228 تدخل نتج عنها معاينة 5177 مخالفة وتحرير 5010 محضر متابعة قضائية مع الاقتراح الغلق الإداري لـ 120 محل تجاري.
أما بخصوص طبيعة المخالفات المسجلة فتتمثلت أساسا فيما يلي: انعدام النظافة والنظافة الصحية، حيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك، عدم احترام درجة حرارة الحفظ، انعدام الوقاية ذاتية، انعدام الوسم، حيازة وبيع منتوج غير مطابق.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1تجار الجملة بسوق السمار يهددون بالإضراب
2إعفاء عمال الأشغال الشاقة من العمل عند درجة حرارة 44
3غياب النظافة وانتشار الغش وراء تشميع 537 محل خلال 10 أيام
4تجار الأسواق التضامنية يرفعون الأسعار "سرا"
Français English
الرأي
ناصر الدّين الميلي
لا قيام للحياة من دون العدل
محمد الهادي الحسني
عبادة "سلبية" ذات أثر إيجابي
سليم قلالة
ليس كل شيء فينا مات
جمال لعلامي
الحالة واعرة!
صالح عوض
لم نخسر الحرب
أبو بكر خالد سعد الله
المنظمات الطلابية: ما دورها في الجامعات؟
ناصر الدين الميلي
بُعثت بالحنيفية السّمحة
محمد الهادي الحسني
مضحكخانة
جمال لعلامي
النجاح بالهفّ والتوظيف بالفستي!
رشيد ولد بوسيافة
"دير الخير واتصوّر معاه"
الفيديو
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
مصالح الرقابة تضرب بيد من حديد
غياب النظافة وانتشار الغش وراء تشميع 537 محل خلال 10 أيام
سفيان. ع
أقدمت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة على تشميع 500 محل تجاري خلال 10 أيام الأولى من رمضان، وهذا بعد تسجيل العديد من المخالفات أهمها غياب النظافة والغش في تاريخ نهاية الصلاحية ورفع الأسعار، وأوضحت ذات المصالح في بيان لها عن حجز أزيد من 63 طنا من سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك، كانت موجهة للاستهلاك بسبب عدم مطابقتها للمعايير.
تغطيات ذات صلة
إعفاء عمال الأشغال الشاقة من العمل عند درجة حرارة 44
غياب النظافة وانتشار الغش وراء تشميع 537 محل خلال 10 أيام
تجار الجملة بسوق السمار يهددون بالإضراب
أئمة يواجهون فوضى مصليات النساء بشاشات عملاقة
مصلّون يحوّلون المساجد إلى رياض أطفال
وأضاف المصدر أن من بين إجمالي تدخلات أعوان الرقابة في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش تم تسجيل 1389 تدخل والتي سمحت بالكشف عن 13029 مخالفة تم تحرير بشأنها 12567 محضرا تستدعي المتابعة القضائية، حيث بلغ المبلغ الاجمالي للمنتوجات المحجوزة 90.1 مليون دج، أما المبلغ الاجمالي لعدم الفوترة أكثر من 3 مليون دج، تم في هذا الخصوص اقتراح غلق 537 محل تجاري، فيما وصل عدد العينات المقتطعة 594.
وتم كذلك في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش تسجيل 31228 تدخل نتج عنها معاينة 5177 مخالفة وتحرير 5010 محضر متابعة قضائية مع الاقتراح الغلق الإداري لـ 120 محل تجاري.
أما بخصوص طبيعة المخالفات المسجلة فتتمثلت أساسا فيما يلي: انعدام النظافة والنظافة الصحية، حيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك، عدم احترام درجة حرارة الحفظ، انعدام الوقاية ذاتية، انعدام الوسم، حيازة وبيع منتوج غير مطابق.