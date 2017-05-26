مصالح الرقابة تضرب بيد من حديد غياب النظافة وانتشار الغش وراء تشميع 537 محل خلال 10 أيام

أقدمت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة على تشميع 500 محل تجاري خلال 10 أيام الأولى من رمضان، وهذا بعد تسجيل العديد من المخالفات أهمها غياب النظافة والغش في تاريخ نهاية الصلاحية ورفع الأسعار، وأوضحت ذات المصالح في بيان لها عن حجز أزيد من 63 طنا من سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك، كانت موجهة للاستهلاك بسبب عدم مطابقتها للمعايير.

وأضاف المصدر أن من بين إجمالي تدخلات أعوان الرقابة في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش تم تسجيل 1389 تدخل والتي سمحت بالكشف عن 13029 مخالفة تم تحرير بشأنها 12567 محضرا تستدعي المتابعة القضائية، حيث بلغ المبلغ الاجمالي للمنتوجات المحجوزة 90.1 مليون دج، أما المبلغ الاجمالي لعدم الفوترة أكثر من 3 مليون دج، تم في هذا الخصوص اقتراح غلق 537 محل تجاري، فيما وصل عدد العينات المقتطعة 594.

وتم كذلك في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش تسجيل 31228 تدخل نتج عنها معاينة 5177 مخالفة وتحرير 5010 محضر متابعة قضائية مع الاقتراح الغلق الإداري لـ 120 محل تجاري.

أما بخصوص طبيعة المخالفات المسجلة فتتمثلت أساسا فيما يلي: انعدام النظافة والنظافة الصحية، حيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك، عدم احترام درجة حرارة الحفظ، انعدام الوقاية ذاتية، انعدام الوسم، حيازة وبيع منتوج غير مطابق.