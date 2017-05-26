" كاكٌوبات " توسع خدمتها من الجنوب الى الهضاب العليا إعفاء عمال الأشغال الشاقة من العمل عند درجة حرارة 44

أطلق الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الاحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري " كاكُوبات"، خدمة تعتبر هي الأولى في الجزائر والعالم، وتتعلق بتعويض عطل العمال لولايات الجنوب في حال وصلت درجات الحرارة 48 درجة مئوية تحت الظل، و44 درجة للهضاب العليا، وأيضا عند سوء الأحوال الجوية من أمطار ورياح قوية وفيضانات، لتشمل باقي مناطق الوطن لاحقا. وتزامن الإجراء مع شهر رمضان المعظم.

وفي الموضوع، أكدت مديرة الاستغلال والمراقبة والمنازعات، مونية سهام بن يونس في تصريح لـ " الشروق"، أن هذه الخدمة أطلقها " كاكوبات" لتشمل كمرحلة ثانية مناطق الهضاب العليا منذ 15 ماي 2017 وتستمر طيلة الصائفة، بعدما سبق أن استفادت منها مناطق الجنوب الكبير السنة المنصرمة.

وتؤكد المتحدثة، أن أكثر من 20 ألف مؤسسة تنشط في قطاع البناء والري والأشغال العمومية وأكثر من 300 الف عامل معنيون بهذا الإجراء.

وتشرح بن يونس الإجراء بالقول " الخدمة التي أطلقها الصندوق، تخص فصل الصيف، وتشمل مناطق الجنوب والهضاب المعروفة بارتفاع درجات حرارتها لما يفوق الأربعين صيفا، ما يؤثر على نشاط وسلامة عمال ورشات البناء والرّي والأشغال العمومية، وهنا يقوم رب العمل بملء استمارة عن بٌعد، يصرح فيها بدخول عماله في عطلة بسبب درجة الحرارة التي تفوق 44 درجة مئوية تحت الظل، ويرسل الإستمارة عن طريق هاتفه الذكي أو اللوحة الإلكترونية، وفي وقت يسدد صاحب العمل مرتب العامِلين، يعوضه " كاكوبات" بعد دراسة الملف والقيام بتحقيقات".

وعن الملفات التي تلقاها الصندوق من مؤسسات الجنوب الكبير، أكّدت محدثتنا أن عددها كان قليلا جدا، بسبب تكيف عمال هذه المناطق مع المناخ، وكذا تنظيم أوقاتهم، حيث يشتغلون في الصباح الباكر أو أواخر المساء، ومتوقعة استقبال عدد أكبر من الملفات خلال شهريْ جوان وجويلية.

وأغلق " كاكوبات" أي محاولة للتحايل في رمضان، حيث ربط شروط الإستفادة من تعويض العطلة، بارتفاع درجات الحرارة، وهو عكس ما نراه خلال شهر رمضان، حيث نُعايش جوا معتدلا ولطيفا.