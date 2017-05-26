هدد تجار الجملة في سوق السمار بالدخول في إضراب إن لم يخفف أعوان المراقبة من مضايقاتهم لهم أثناء ممارستهم نشاطهم التجاري، وذلك بفرض غرامات جزافية يومية على مخالفات بسيطة، وهو ما قد يوّلد أزمة حقيقية في التموين قد تتزامن مع الأيام الأخيرة من رمضان.
وفي هذا الإطار أكد ممثل أسواق الجملة للمواد الغذائية بالسمار العزري عمر شكاوى التجار، فأعوان الرقابة أصبحوا يعيقون عمل التجار داخل السوق ويستفزونهم بتواجدهم الدائم والغرامات المالية التي يفرضونها عليهم، وهو ما يعتبر تعسفا في استغلال الرقابة، فهذا الإجراء يراه التجار ليس لصالح المواطن بل رقابة من أجل الرقابة وتحقيق مداخيل مالية إضافية، وكشف ممثل تجار السمار امتعاض التجار من هذا الإجراء، وهو ما دفعهم للاحتجاج يوم الأحد ومراسلة اتحاد التجار من أجل الاتفاق على أجل محدد للدخول في إضراب رسمي حتى تعيد وزارة التجارة النظر في سياستها.
وتجدر الإشارة أن سوق الجملة بالسمار هي السوق الوحيدة والكبيرة على مستوى العاصمة، فهي تمون تجار الجملة بالمواد الغذائية داخلها وحتى الولايات المجاورة لها، وفي حال تمسك التجار بخيار الإضراب فهذا سينبأ بأزمة حقيقية وندرة حادة في المواد الغذائية مع توقعات بارتفاع أسعرها، والأدهى من هذا سيحدث هذا تزامنا مع الأسبوع الأخير من رمضان وعشية عيد الفطر.
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بسبب اتهامهم لأعوان الرقابة بالاستفزاز
تجار الجملة بسوق السمار يهددون بالإضراب
زهيرة مجراب
هدد تجار الجملة في سوق السمار بالدخول في إضراب إن لم يخفف أعوان المراقبة من مضايقاتهم لهم أثناء ممارستهم نشاطهم التجاري، وذلك بفرض غرامات جزافية يومية على مخالفات بسيطة، وهو ما قد يوّلد أزمة حقيقية في التموين قد تتزامن مع الأيام الأخيرة من رمضان.
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وفي هذا الإطار أكد ممثل أسواق الجملة للمواد الغذائية بالسمار العزري عمر شكاوى التجار، فأعوان الرقابة أصبحوا يعيقون عمل التجار داخل السوق ويستفزونهم بتواجدهم الدائم والغرامات المالية التي يفرضونها عليهم، وهو ما يعتبر تعسفا في استغلال الرقابة، فهذا الإجراء يراه التجار ليس لصالح المواطن بل رقابة من أجل الرقابة وتحقيق مداخيل مالية إضافية، وكشف ممثل تجار السمار امتعاض التجار من هذا الإجراء، وهو ما دفعهم للاحتجاج يوم الأحد ومراسلة اتحاد التجار من أجل الاتفاق على أجل محدد للدخول في إضراب رسمي حتى تعيد وزارة التجارة النظر في سياستها.
وتجدر الإشارة أن سوق الجملة بالسمار هي السوق الوحيدة والكبيرة على مستوى العاصمة، فهي تمون تجار الجملة بالمواد الغذائية داخلها وحتى الولايات المجاورة لها، وفي حال تمسك التجار بخيار الإضراب فهذا سينبأ بأزمة حقيقية وندرة حادة في المواد الغذائية مع توقعات بارتفاع أسعرها، والأدهى من هذا سيحدث هذا تزامنا مع الأسبوع الأخير من رمضان وعشية عيد الفطر.