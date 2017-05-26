نقابات التربية تتوقع تسجيل نسبة نجاح عالية في "البيام"

توقعت، نقابات التربية المستقلة، تسجيل نسبة نجاح في شهادة التعليم المتوسط أفضل من السنة الماضية، بناء على مستوى مضمون المواضيع، التي وردت من متوسطة إلى سهلة خاصة في مادتي اللغة العربية والفرنسية، وكذالك خالية من الأخطاء.

أوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق"، أن الأسئلة في مختلف المواد الممتحنة قد جاءت سهلة وبالتالي يفترض تسجيل نسبة نجاح أفضل من السنة الماضية، على أساس مضمون المواضيع، خاصة وأن جل المترشحين عبروا عن سهولتها مقارنة بدورة السنة الماضية.

وأكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، أن طبيعة الأسئلة التي طرحت على المترشحين في اختبارات امتحان شهادة التعليم المتوسط، لم تخرج عن المقرر الدراسي وقد مست دروس الفصول الثلاثة، وجاءت في متناول المترشح المتوسط، يمكن لأي تلميذ أن يتفاعل معها بصورة طبيعية.