علمت "الشروق"، أن نزيلا بمؤسسة إعادة التأهيل بسيدي بلعباس، أقدم نهار الإثنين على وضع حد لحياته شنقا، في غفلة من الحارس الذي كان مكلفا بمراقبته، بينما كان يتلقى العلاج في المصلحة الطبية الخاصة بالمساجين، داخل المستشفى الجامعي عبد القادر حساني.
وحسب ما أكدته ذات المصادر، فإن النزيل البالغ من العمر 44 سنة الذي كان يعمل في سلك الأمن، وينحدر من إحدى ولايات الشرق الجزائري، تم تحويله من سجن معسكر إلى سيدي بلعباس، لقضاء عقوبة السجن التي سلطت عليه بعد ارتكابه جناية القتل.
وكان قد حاول وضع حد لحياته في وقت سابق، بعد ما قام بكسر نظارته واستعمال زجاجها لإصابة جسده، وفي المحاولة الثانية التي أقدم على فعلها أمس، فكان قد طلب من الحارس فك أغلاله لقضاء حاجته الطبيعية، وبعد مدة من الزمن قام الحارس باقتحام المرحاض، ليعثر عليه جثة هامدة، بعد ما أقدم على الانتحار شنقا مستعملا غطاء سرير النوم، وكانت جثته قد حولت إلى مصلحة حفظ الجثة، بينما فتحت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.
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سجين ينتحر شنقا داخل دورة مياه في مستشفى بلعباس
م. مراد
علمت "الشروق"، أن نزيلا بمؤسسة إعادة التأهيل بسيدي بلعباس، أقدم نهار الإثنين على وضع حد لحياته شنقا، في غفلة من الحارس الذي كان مكلفا بمراقبته، بينما كان يتلقى العلاج في المصلحة الطبية الخاصة بالمساجين، داخل المستشفى الجامعي عبد القادر حساني.
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وحسب ما أكدته ذات المصادر، فإن النزيل البالغ من العمر 44 سنة الذي كان يعمل في سلك الأمن، وينحدر من إحدى ولايات الشرق الجزائري، تم تحويله من سجن معسكر إلى سيدي بلعباس، لقضاء عقوبة السجن التي سلطت عليه بعد ارتكابه جناية القتل.
وكان قد حاول وضع حد لحياته في وقت سابق، بعد ما قام بكسر نظارته واستعمال زجاجها لإصابة جسده، وفي المحاولة الثانية التي أقدم على فعلها أمس، فكان قد طلب من الحارس فك أغلاله لقضاء حاجته الطبيعية، وبعد مدة من الزمن قام الحارس باقتحام المرحاض، ليعثر عليه جثة هامدة، بعد ما أقدم على الانتحار شنقا مستعملا غطاء سرير النوم، وكانت جثته قد حولت إلى مصلحة حفظ الجثة، بينما فتحت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.