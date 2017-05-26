يجتهد الكاتب المصري المعروف وحيد حامد من خلال مسلسل "الجماعة2" الذي تعرضه كثير من القنوات العربية في رمضان هذه السنة، في إظهار الشخصية المثيرة للجدل "سيد قطب" متطرفا ومنبوذا من طرف الجميع، حتى من طرف عائلته وكأنه يمهد أو يبرر إعدامه فيما بعد على يد نظام جمال عبد الناصر!!
كل من يشاهد حلقات المسلسل حتى الآن، يشاهد عبد الناصر "الوديع، المعتدل، العقلاني" وهو يتعامل قبل الثورة وبعد نجاحها بكل ودّ مع سيد قطب في حين يقابله هذا الأخير بالجفاء، بل ويطالبه بالتعامل مع المصريين بتطرف شديد "فأن يموت الآلاف ليعيش الملايين، أمر جيد" مثلما ينقل المسلسل عن قطب!!
العمل يلخّص سيد قطب في صورة الكاتب المتطرف، والمنبوذ من جماعة الإخوان المسلمين أيضا كما يثير علاقته بالماسونية، ورغبته في الانتقام من الضباط الأحرار، ويبدو أن الممثل الشاب محمد فهيم الذي تم اختياره لتجسيد الدور، تلقى تعليمات "فنية" من أجل تنفير الناس من سيد قطب فحتى ضحكته في المسلسل جاءت "استفزازية"، وهو ما يدفع المشاهدين ربما للتعاطف مع قرار إعدامه في الحلقات المقبلة؟ حتى وإن برر الكاتب وحيد حامد نصّه بالاستناد على مراجع تاريخية لكن الإخراج الفني والربط ما بين الأحداث، يتضمن مكيدة ضد الرجل ونية مباشرة لتلويث سمعته "فوق كل الحدود والتصوّرات"!!
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1المغنية الفرنسية ليا كاستل تختار الأوراس بدل المغرب لتصوير كليبها
2مخرج عربي كبير "صرفت عليه الدولة الملايين" حاول اختطاف بن باديس!
3فنان قاوم الرداءة ومنع اليهود من خطف المالوف
4مسلسل "الجماعة" يبرر إعدام سيد قطب!
Français English
الرأي
قادة بن عمار
راجعوا حساباتكم في الخليج!
ناصر الدّين الميلي
لا قيام للحياة من دون العدل
محمد الهادي الحسني
عبادة "سلبية" ذات أثر إيجابي
سليم قلالة
ليس كل شيء فينا مات
جمال لعلامي
الحالة واعرة!
صالح عوض
لم نخسر الحرب
أبو بكر خالد سعد الله
المنظمات الطلابية: ما دورها في الجامعات؟
محمد الهادي الحسني
مضحكخانة
جمال لعلامي
النجاح بالهفّ والتوظيف بالفستي!
رشيد ولد بوسيافة
"دير الخير واتصوّر معاه"
الفيديو
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
دراما عربية
مسلسل "الجماعة" يبرر إعدام سيد قطب!
يوسف الحاج
يجتهد الكاتب المصري المعروف وحيد حامد من خلال مسلسل "الجماعة2" الذي تعرضه كثير من القنوات العربية في رمضان هذه السنة، في إظهار الشخصية المثيرة للجدل "سيد قطب" متطرفا ومنبوذا من طرف الجميع، حتى من طرف عائلته وكأنه يمهد أو يبرر إعدامه فيما بعد على يد نظام جمال عبد الناصر!!
تغطيات ذات صلة
مسلسل "الجماعة" يبرر إعدام سيد قطب!
مخرج عربي كبير "صرفت عليه الدولة الملايين" حاول اختطاف بن باديس!
فنان قاوم الرداءة ومنع اليهود من خطف المالوف
المغنية الفرنسية ليا كاستل تختار الأوراس بدل المغرب لتصوير كليبها
زرت 38 ولاية جزائرية.. وهذه هديتي لقناة "الشروق تي في"..!
كل من يشاهد حلقات المسلسل حتى الآن، يشاهد عبد الناصر "الوديع، المعتدل، العقلاني" وهو يتعامل قبل الثورة وبعد نجاحها بكل ودّ مع سيد قطب في حين يقابله هذا الأخير بالجفاء، بل ويطالبه بالتعامل مع المصريين بتطرف شديد "فأن يموت الآلاف ليعيش الملايين، أمر جيد" مثلما ينقل المسلسل عن قطب!!
العمل يلخّص سيد قطب في صورة الكاتب المتطرف، والمنبوذ من جماعة الإخوان المسلمين أيضا كما يثير علاقته بالماسونية، ورغبته في الانتقام من الضباط الأحرار، ويبدو أن الممثل الشاب محمد فهيم الذي تم اختياره لتجسيد الدور، تلقى تعليمات "فنية" من أجل تنفير الناس من سيد قطب فحتى ضحكته في المسلسل جاءت "استفزازية"، وهو ما يدفع المشاهدين ربما للتعاطف مع قرار إعدامه في الحلقات المقبلة؟ حتى وإن برر الكاتب وحيد حامد نصّه بالاستناد على مراجع تاريخية لكن الإخراج الفني والربط ما بين الأحداث، يتضمن مكيدة ضد الرجل ونية مباشرة لتلويث سمعته "فوق كل الحدود والتصوّرات"!!