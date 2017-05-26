دراما عربية مسلسل "الجماعة" يبرر إعدام سيد قطب!

يجتهد الكاتب المصري المعروف وحيد حامد من خلال مسلسل "الجماعة2" الذي تعرضه كثير من القنوات العربية في رمضان هذه السنة، في إظهار الشخصية المثيرة للجدل "سيد قطب" متطرفا ومنبوذا من طرف الجميع، حتى من طرف عائلته وكأنه يمهد أو يبرر إعدامه فيما بعد على يد نظام جمال عبد الناصر!!

كل من يشاهد حلقات المسلسل حتى الآن، يشاهد عبد الناصر "الوديع، المعتدل، العقلاني" وهو يتعامل قبل الثورة وبعد نجاحها بكل ودّ مع سيد قطب في حين يقابله هذا الأخير بالجفاء، بل ويطالبه بالتعامل مع المصريين بتطرف شديد "فأن يموت الآلاف ليعيش الملايين، أمر جيد" مثلما ينقل المسلسل عن قطب!!

العمل يلخّص سيد قطب في صورة الكاتب المتطرف، والمنبوذ من جماعة الإخوان المسلمين أيضا كما يثير علاقته بالماسونية، ورغبته في الانتقام من الضباط الأحرار، ويبدو أن الممثل الشاب محمد فهيم الذي تم اختياره لتجسيد الدور، تلقى تعليمات "فنية" من أجل تنفير الناس من سيد قطب فحتى ضحكته في المسلسل جاءت "استفزازية"، وهو ما يدفع المشاهدين ربما للتعاطف مع قرار إعدامه في الحلقات المقبلة؟ حتى وإن برر الكاتب وحيد حامد نصّه بالاستناد على مراجع تاريخية لكن الإخراج الفني والربط ما بين الأحداث، يتضمن مكيدة ضد الرجل ونية مباشرة لتلويث سمعته "فوق كل الحدود والتصوّرات"!!