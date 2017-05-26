أبو جرة سلطاني يريد أن يكون بطلا سينمائيا !!

خلال تواجده بندوة عن فيلم بن باديس، احتضنتها جريدة "الحوار"، فاجأ الوزير الأسبق والقيادي بحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني الجميع حين طالب (بطريقة ساخرة) من المخرج الكبير أحمد راشدي تقديم فيلم عن الشيخ العربي التبسي بشرط أن يكون هو بطل العمل !!

وانتقد أبو جرة فيلم بن باديس قائلا إنه "موجه لمن لا يعرف بن باديس أصلا لكن النخبة التي ارتبطت به أو تتلمذت على يديه أو على يد رفاقه، لا يمكنها أن تتسامح مع إسقاط بعض المحطات التاريخية المهمة في مسيرة رائد النهضة الذي لم يكن إماما بل رجل سياسة، وصلح، أطفأ فتنة بعض المسلمين ضد اليهود بشكل يشبه ما فعله الأمير عبد القادر في سوريا"، قبل أن يختم سلطاني كلامه بالقول:"تمنيت لو كان العمل مثل فيلم عمر المختار، خصوصا أن بن باديس يفوق هذا الأخير تأثيرا وعمقا في الإصلاح" !