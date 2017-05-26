انطلاق تصحيح وثائق "البيام" الأسبوع المقبل

صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية

كشف، نائب رئيس الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عبد الحكيم زيتوني، أن عملية تصحيح وثائق المترشحين لإمتحان شهادة التعليم المتوسط، الأسبوع المقبل.

مؤكدا أنه الانتهاء من إعداد قائمة المصححين لضمان السير الحسن للعملية لتحقيق تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين.