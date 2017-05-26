انطلاق تصحيح وثائق "البيام" الأسبوع المقبل

date 2017/06/07 views 241 comments 0
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icon-writer نشيدة. ق

صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية

كشف، نائب رئيس الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عبد الحكيم زيتوني، أن عملية تصحيح وثائق المترشحين لإمتحان شهادة التعليم المتوسط، الأسبوع المقبل.

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مؤكدا أنه الانتهاء من إعداد قائمة المصححين لضمان السير الحسن للعملية لتحقيق تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين. 

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