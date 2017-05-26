تعذر على نحو 17 ألف زبون لبريد الجزائر لمنطقة الوسط تجديد دفاتر التوفير والاحتياط "ادخار كناب" الخاصة بهم على مستوى المركز المالي الجهوي ببلوزداد بالعاصمة، ومعها تعطلت الملايير في حساباتهم من دون أن يتمكنوا من سحبها أو الاستفادة منها.
وبحسب مصادر على صلة بالملف فإن آلافا من زبائن مؤسسة بريد الجزائر لولايات وسط البلاد من أصل 3 ملايين زبون، يعيشون حالة ذعر بسبب أموالهم المحجوزة لدى بريد الجزائر، بعد أن تعذر على مصالح المركز المالي الجهوي ببلوزداد العاصمة تجديد دفاتر الزبائن "كناب"، مشيرة إلى أن نحو 17 ألف دفتر للتوفير والاحتياط كناب متواجدة منذ أكثر من عام بذات المركز من أجل تجديدها.
وذكر ذات المصدر أنه إذا فرضنا بوجود 10 آلاف دينار في رصيد كل حساب فإن المبلغ المحجوز يصل إلى 17 مليار سنتيم، لكن الرقم اكبر بكثير على اعتبارا من مبالغ الادخار أكبر بكثير من 1 مليون سنتيم.
وقال مصدر مطلع من بريد الجزائر لـ"الشروق" فضل عدم الكشف عن هويته بأن المركز الجهوي المالي ببلوزداد بالعاصمة تضرر فعلا من إحالة العمال على لتقعد العام الماضي، حيث أن المصلحة من أصل 64 عاملا بها وجدت نفسها فقط بـ 12 عاملا، ولم تتمكن من تعويض العمال المغادرين بسبب التقاعد.
وهوّن ذات المصدر من رقم 17 ألف دفتر التي لم تجدد، وأوضح بأنها العدد لا يعدو أن يكون 300 فقط، موضحا أن المصالحة تعمل بما تتوفر عليه من إمكانيات لتسوية المشكل نهائيا.
وكشف مصدرنا بأن مؤسسة بريد الجزائر تعمل على إطلاق نظام لا مركزي لسير المصالح، حيث سيتم القضاء على المراكز المالية الجهوية وتعويضها بمركز مالي في كل ولاية، وهو من سيتكفل بعمليات تجديد دفاتر "كناب".
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تعطل عملية تجديدها بسبب إحالة العمال المكلفين على التقاعد
"بريد الجزائر" يحجز دفاتر "كناب" 17 ألف زبون ويرهن أموالهم
حسان حويشة
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
تعذر على نحو 17 ألف زبون لبريد الجزائر لمنطقة الوسط تجديد دفاتر التوفير والاحتياط "ادخار كناب" الخاصة بهم على مستوى المركز المالي الجهوي ببلوزداد بالعاصمة، ومعها تعطلت الملايير في حساباتهم من دون أن يتمكنوا من سحبها أو الاستفادة منها.
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"بريد الجزائر" يحجز دفاتر "كناب" 17 ألف زبون ويرهن أموالهم
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وبحسب مصادر على صلة بالملف فإن آلافا من زبائن مؤسسة بريد الجزائر لولايات وسط البلاد من أصل 3 ملايين زبون، يعيشون حالة ذعر بسبب أموالهم المحجوزة لدى بريد الجزائر، بعد أن تعذر على مصالح المركز المالي الجهوي ببلوزداد العاصمة تجديد دفاتر الزبائن "كناب"، مشيرة إلى أن نحو 17 ألف دفتر للتوفير والاحتياط كناب متواجدة منذ أكثر من عام بذات المركز من أجل تجديدها.
وذكر ذات المصدر أنه إذا فرضنا بوجود 10 آلاف دينار في رصيد كل حساب فإن المبلغ المحجوز يصل إلى 17 مليار سنتيم، لكن الرقم اكبر بكثير على اعتبارا من مبالغ الادخار أكبر بكثير من 1 مليون سنتيم.
وقال مصدر مطلع من بريد الجزائر لـ"الشروق" فضل عدم الكشف عن هويته بأن المركز الجهوي المالي ببلوزداد بالعاصمة تضرر فعلا من إحالة العمال على لتقعد العام الماضي، حيث أن المصلحة من أصل 64 عاملا بها وجدت نفسها فقط بـ 12 عاملا، ولم تتمكن من تعويض العمال المغادرين بسبب التقاعد.
وهوّن ذات المصدر من رقم 17 ألف دفتر التي لم تجدد، وأوضح بأنها العدد لا يعدو أن يكون 300 فقط، موضحا أن المصالحة تعمل بما تتوفر عليه من إمكانيات لتسوية المشكل نهائيا.
وكشف مصدرنا بأن مؤسسة بريد الجزائر تعمل على إطلاق نظام لا مركزي لسير المصالح، حيث سيتم القضاء على المراكز المالية الجهوية وتعويضها بمركز مالي في كل ولاية، وهو من سيتكفل بعمليات تجديد دفاتر "كناب".