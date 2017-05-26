أبرز، تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو"، أن الدعم المخصص لقطاع التربية الوطنية، في تراجع للسنة السادسة على التوالي، بالرغم من عدم تماشيه مع الاحتياجات. خاصة في مجال التضامن الوطني "نقل مدرسي، صحة مدرسية وإطعام مدرسي" الذي تقلص هذه السنة بنسبة 50 بالمائة، في حين تم التقليص أيضا في الميزانية الموجهة للمؤسسات التربية بنسبة 60 بالمائة.
وتضمن نفس المنشور للتقرير العالمي لرصد التعليم التابع لليونيسكو، أن القيمة الإجمالية لدعم التعليم ارتفعت إلى 12 مليار دولار أي بانخفاض قدر بـ 4 بالمائة، مقارنة بعام 2010 في حين شهدت القيمة الإجمالية المخصصة للتنمية ارتفاعا بـ 24 بالمائة.
كما تطرق التقرير نفسه الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن قيمة الدعم الموجه للتعليم القاعدي - يضم مراحل التحضيري والابتدائي وبرامج محو الأمية للبالغين - قد بلغت 2ر5 مليار دولار ، مقابل 4.8 عام 2014 موضحا أن هذه القيمة تبقى رغم ذلك أقل من 6 بالمائة وهو ما كانت عليه عام 2010. في حين ارتفع دعم التعليم المتوسط إلى 2ر2 مليار دولار أي بنسبة 19بالمائة من القيمة الإجمالية للدعم الموجه للتربية والتعليم.
مؤكدا أنه لا بد من مضاعفة الدعم ست مرات لتحقيق أهداف المنظمة المشتركة في مجال التربية والتعليم مع مراعاة توجيها إلى البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها. على اعتبار أن النسبة المخصصة حاليا غير كافية لتحقيق التنمية المستدامة.
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حسب تقرير أعدته منظمة "اليونيسكو"
تراجع الدعم الموجه لقطاع التربية للعام السادس
نشيدة. ق
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
أبرز، تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو"، أن الدعم المخصص لقطاع التربية الوطنية، في تراجع للسنة السادسة على التوالي، بالرغم من عدم تماشيه مع الاحتياجات. خاصة في مجال التضامن الوطني "نقل مدرسي، صحة مدرسية وإطعام مدرسي" الذي تقلص هذه السنة بنسبة 50 بالمائة، في حين تم التقليص أيضا في الميزانية الموجهة للمؤسسات التربية بنسبة 60 بالمائة.
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وتضمن نفس المنشور للتقرير العالمي لرصد التعليم التابع لليونيسكو، أن القيمة الإجمالية لدعم التعليم ارتفعت إلى 12 مليار دولار أي بانخفاض قدر بـ 4 بالمائة، مقارنة بعام 2010 في حين شهدت القيمة الإجمالية المخصصة للتنمية ارتفاعا بـ 24 بالمائة.
كما تطرق التقرير نفسه الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن قيمة الدعم الموجه للتعليم القاعدي - يضم مراحل التحضيري والابتدائي وبرامج محو الأمية للبالغين - قد بلغت 2ر5 مليار دولار ، مقابل 4.8 عام 2014 موضحا أن هذه القيمة تبقى رغم ذلك أقل من 6 بالمائة وهو ما كانت عليه عام 2010. في حين ارتفع دعم التعليم المتوسط إلى 2ر2 مليار دولار أي بنسبة 19بالمائة من القيمة الإجمالية للدعم الموجه للتربية والتعليم.
مؤكدا أنه لا بد من مضاعفة الدعم ست مرات لتحقيق أهداف المنظمة المشتركة في مجال التربية والتعليم مع مراعاة توجيها إلى البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها. على اعتبار أن النسبة المخصصة حاليا غير كافية لتحقيق التنمية المستدامة.