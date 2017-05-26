تسببت حوادث المرور خلال العشر أيام الأولى من شهر رمضان، في مقتل، 74 شخصا، وإصابة 453 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بسبب الإفراط في السرعة ومخالفة قوانين المرور من طرف السائقين، خاصة خلال الساعتين الأخيرتين قبل أذان المغرب.
كشفت الأرقام التي قدمتها قيادة الدرك الوطني، الثلاثاء، بخصوص عدد حوادث المرور التي عرفتها الطرق الوطنية منذ حلول شهر رمضان الجاري عن ارتفاع محسوس في عدد القتلى، الجرحى والحوادث المسجلة على مدار 10 أيام.
الحصيلة المقدمة كشفت عن تسجيل 251 حادث مروري بالغ الخطورة بسبب السرعة المفرطة التي يستعملها السائقون قبل أذان المغرب، وهو ما خلف 74 قتيلا و453 جريح في مدة 10 أيام فقط،، حيث سجل انخفاض في عدد الوفيات بـ15 حالة بمعدل - 16.85% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 أين تم تسجيل 89 قتيلا، وانخفاض في عدد الجرحى بـ269 جريح، أي بنسبة 39.52 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية 749 جريح.
حوادث المرور المسجلة في إقليم اختصاص الدرك الوطني خلال عشرة 10 أيام من شهر رمضان، حسب ترتيب الولايات، تأتي في المرتبة الأولى ولاية عين الدفلى بـ14 حادثا، قسنطينة بـ14 حادثا أيضا وسطيف بـ12 حادثا، حيث كانت أكثر مخالفات قانون المرور المرتكبة من طرف السائقين والتي أدت إلى وقوع هذه الحوادث هي الإفراط في السرعة، والتجاوز الخطير، وعدم احترام مسافات الأمان بين المركبات والمناورات الخطيرة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1حساب وهمي لقيطوني يخلف طوارىء
2تحديد هوية المتورطين في "التسريبات" على مواقع التواصل الاجتماعي
3جثمان بابوري عالق ببلجيكا منذ 10 أشهر
4اجتماع الجزائر يوجه "وخزة" إلى مصر بسبب غاراتها على ليبيا
5"حرب المناصب" يلغم البرلمان ويهدد بتعطيل برنامج الحكومة!
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
"ولقد يسّرنا القرآن للذكر"
حبيب راشدين
القطرة التي أفاضت كأس عرب الخليج
جمال لعلامي
التاعس والناعس!
قادة بن عمار
راجعوا حساباتكم في الخليج!
ناصر الدّين الميلي
لا قيام للحياة من دون العدل
محمد الهادي الحسني
عبادة "سلبية" ذات أثر إيجابي
سليم قلالة
ليس كل شيء فينا مات
جمال لعلامي
الحالة واعرة!
صالح عوض
لم نخسر الحرب
أبو بكر خالد سعد الله
المنظمات الطلابية: ما دورها في الجامعات؟
الفيديو
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
الإفراط في السرعة قبيل أذان المغرب في الصدارة
74 قتيلا و453 جريح خلال 10 أيام.. والمتهم "الإفطار"
نوارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
تسببت حوادث المرور خلال العشر أيام الأولى من شهر رمضان، في مقتل، 74 شخصا، وإصابة 453 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بسبب الإفراط في السرعة ومخالفة قوانين المرور من طرف السائقين، خاصة خلال الساعتين الأخيرتين قبل أذان المغرب.
تغطيات ذات صلة
74 قتيلا و453 جريح خلال 10 أيام.. والمتهم "الإفطار"
لهذه الأسباب تمّ تجميد المناطق الصناعية.. ودفتر شروط جديد لإستغلالها
تراجع الدعم الموجه لقطاع التربية للعام السادس
"بريد الجزائر" يحجز دفاتر "كناب" 17 ألف زبون ويرهن أموالهم
المؤسسات الصغيرة المدعمة تستنجد بتبون
كشفت الأرقام التي قدمتها قيادة الدرك الوطني، الثلاثاء، بخصوص عدد حوادث المرور التي عرفتها الطرق الوطنية منذ حلول شهر رمضان الجاري عن ارتفاع محسوس في عدد القتلى، الجرحى والحوادث المسجلة على مدار 10 أيام.
الحصيلة المقدمة كشفت عن تسجيل 251 حادث مروري بالغ الخطورة بسبب السرعة المفرطة التي يستعملها السائقون قبل أذان المغرب، وهو ما خلف 74 قتيلا و453 جريح في مدة 10 أيام فقط،، حيث سجل انخفاض في عدد الوفيات بـ15 حالة بمعدل - 16.85% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 أين تم تسجيل 89 قتيلا، وانخفاض في عدد الجرحى بـ269 جريح، أي بنسبة 39.52 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية 749 جريح.
حوادث المرور المسجلة في إقليم اختصاص الدرك الوطني خلال عشرة 10 أيام من شهر رمضان، حسب ترتيب الولايات، تأتي في المرتبة الأولى ولاية عين الدفلى بـ14 حادثا، قسنطينة بـ14 حادثا أيضا وسطيف بـ12 حادثا، حيث كانت أكثر مخالفات قانون المرور المرتكبة من طرف السائقين والتي أدت إلى وقوع هذه الحوادث هي الإفراط في السرعة، والتجاوز الخطير، وعدم احترام مسافات الأمان بين المركبات والمناورات الخطيرة.