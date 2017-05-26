الإفراط في السرعة قبيل أذان المغرب في الصدارة 74 قتيلا و453 جريح خلال 10 أيام.. والمتهم "الإفطار"

تسببت حوادث المرور خلال العشر أيام الأولى من شهر رمضان، في مقتل، 74 شخصا، وإصابة 453 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بسبب الإفراط في السرعة ومخالفة قوانين المرور من طرف السائقين، خاصة خلال الساعتين الأخيرتين قبل أذان المغرب.

كشفت الأرقام التي قدمتها قيادة الدرك الوطني، الثلاثاء، بخصوص عدد حوادث المرور التي عرفتها الطرق الوطنية منذ حلول شهر رمضان الجاري عن ارتفاع محسوس في عدد القتلى، الجرحى والحوادث المسجلة على مدار 10 أيام.

الحصيلة المقدمة كشفت عن تسجيل 251 حادث مروري بالغ الخطورة بسبب السرعة المفرطة التي يستعملها السائقون قبل أذان المغرب، وهو ما خلف 74 قتيلا و453 جريح في مدة 10 أيام فقط،، حيث سجل انخفاض في عدد الوفيات بـ15 حالة بمعدل - 16.85% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 أين تم تسجيل 89 قتيلا، وانخفاض في عدد الجرحى بـ269 جريح، أي بنسبة 39.52 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية 749 جريح.

حوادث المرور المسجلة في إقليم اختصاص الدرك الوطني خلال عشرة 10 أيام من شهر رمضان، حسب ترتيب الولايات، تأتي في المرتبة الأولى ولاية عين الدفلى بـ14 حادثا، قسنطينة بـ14 حادثا أيضا وسطيف بـ12 حادثا، حيث كانت أكثر مخالفات قانون المرور المرتكبة من طرف السائقين والتي أدت إلى وقوع هذه الحوادث هي الإفراط في السرعة، والتجاوز الخطير، وعدم احترام مسافات الأمان بين المركبات والمناورات الخطيرة.