خسائر فادحة وسط الفلاحين بسبب تراجع الطلب.. جعدي لـ"الشروق": الخضر والفواكه مجانا خلال الأيام القادمة

عشرة أيام كاملة انقضت من شهر الصّيام الذي عرف لأوّل مرّة بعد سنوات عجاف استقرارا في الأسعار ووفرة في المنتوج، حيث صدقت تنبؤات التجار والمسؤولين وحمّل الصائمون قفّتهم بما ثقل وزنه وقلّ ثمنه.

وعلى هذا النحو تحافظ السوق الوطنية للخضر والفواكه، خلال الأسبوع المقبل، على استقرارها حتى إنّ تجار الجملة يتوقعون انهيارا في الأسعار تحطم فيه الأرقام القياسية في الانخفاض بنسبة تناهز الـ20 بالمائة، لتعاود الارتفاع قليلا في الأيام الأخيرة من الشهر بسبب ارتفاع الطلب قبيل عيد الفطر.

وفسّر الفلاحون والتجار الوضع بموسم الإنتاج الذي يعرف أوجه وعقلانية الطلب عكس الأيام الأولى من الشهر الفضيل.

وتخوّف جعدي من ردّة الفعل العكسية على الفلاح الذي سيتعرض إلى خسائر فادحة بسبب التكلفة التي ستحمله أعباء إضافية، في ظل ندرة اليد العاملة في هذا الشهر، ما يضطر بعضهم إلى التخلي عن المنتوج بدل بيعه بالخسارة.

وأكّد موسى جعدي الأمين الوطني لاتحاد التجار وممثل أسواق الجملة للخضر والفواكه، في حديث مع الشروق، أنّ الأسعار تراجعت خلال السّنوات الأخيرة الثلاث بنحو 50 بالمائة، كما قلّت اللهفة المعهودة لدى الجزائريين بفضل الحملات التحسيسية والتوعوية التي تقودها الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني والمسؤولين.

ودعا المتحدث المواطنين إلى الاستهلاك بعقلانية لتثبيت الأسعار وضمان استمراريتها على نفس المنوال.

ومن المتوقع أن يصل سعر البطاطا في أسواق الجملة إلى 20 دج بدل 30 دج كما هو عليه الحال الآن، بينما ستصل الطماطم إلى 10 دج بدل 20 أو25، أمّا البصل فسيتراوح سعره بين 8 دج و20 على أكثر تقدير والقرعة 20 إلى 25 دج ونفس الشيء بالنسبة للجزر والشمندر، الفلفل الحلو الذي يتراوح سعره حاليا بين 40 و50 دج سيتراجع إلى 30 دج و25 دج أمّا الفلفل الحار فيتراجع من 70 دج إلى 40 دج.

وتحافظ اللوبيا الخضراء على ريادتها بين بقية الخضر وستنخفض بدرجة خفيفة من 70 دج حاليا إلى 50 دج.

وعلى الصعيد الموازي تزامن حلول الشهر الفضيل مع وفرة في منتوج الفواكه التي أصبحت متاحة للجزائريين فسعر المشمش سيبلغ 30 دج والدلاع 25 دج، البطيخ 40 أو 45 دج.

أما الفرولة فبين 70 و80 دج والكرز بين 300دج و400 دج.