عشرة أيام كاملة انقضت من شهر الصّيام الذي عرف لأوّل مرّة بعد سنوات عجاف استقرارا في الأسعار ووفرة في المنتوج، حيث صدقت تنبؤات التجار والمسؤولين وحمّل الصائمون قفّتهم بما ثقل وزنه وقلّ ثمنه.
وعلى هذا النحو تحافظ السوق الوطنية للخضر والفواكه، خلال الأسبوع المقبل، على استقرارها حتى إنّ تجار الجملة يتوقعون انهيارا في الأسعار تحطم فيه الأرقام القياسية في الانخفاض بنسبة تناهز الـ20 بالمائة، لتعاود الارتفاع قليلا في الأيام الأخيرة من الشهر بسبب ارتفاع الطلب قبيل عيد الفطر.
وفسّر الفلاحون والتجار الوضع بموسم الإنتاج الذي يعرف أوجه وعقلانية الطلب عكس الأيام الأولى من الشهر الفضيل.
وتخوّف جعدي من ردّة الفعل العكسية على الفلاح الذي سيتعرض إلى خسائر فادحة بسبب التكلفة التي ستحمله أعباء إضافية، في ظل ندرة اليد العاملة في هذا الشهر، ما يضطر بعضهم إلى التخلي عن المنتوج بدل بيعه بالخسارة.
وأكّد موسى جعدي الأمين الوطني لاتحاد التجار وممثل أسواق الجملة للخضر والفواكه، في حديث مع الشروق، أنّ الأسعار تراجعت خلال السّنوات الأخيرة الثلاث بنحو 50 بالمائة، كما قلّت اللهفة المعهودة لدى الجزائريين بفضل الحملات التحسيسية والتوعوية التي تقودها الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني والمسؤولين.
ودعا المتحدث المواطنين إلى الاستهلاك بعقلانية لتثبيت الأسعار وضمان استمراريتها على نفس المنوال.
ومن المتوقع أن يصل سعر البطاطا في أسواق الجملة إلى 20 دج بدل 30 دج كما هو عليه الحال الآن، بينما ستصل الطماطم إلى 10 دج بدل 20 أو25، أمّا البصل فسيتراوح سعره بين 8 دج و20 على أكثر تقدير والقرعة 20 إلى 25 دج ونفس الشيء بالنسبة للجزر والشمندر، الفلفل الحلو الذي يتراوح سعره حاليا بين 40 و50 دج سيتراجع إلى 30 دج و25 دج أمّا الفلفل الحار فيتراجع من 70 دج إلى 40 دج.
وتحافظ اللوبيا الخضراء على ريادتها بين بقية الخضر وستنخفض بدرجة خفيفة من 70 دج حاليا إلى 50 دج.
وعلى الصعيد الموازي تزامن حلول الشهر الفضيل مع وفرة في منتوج الفواكه التي أصبحت متاحة للجزائريين فسعر المشمش سيبلغ 30 دج والدلاع 25 دج، البطيخ 40 أو 45 دج.
أما الفرولة فبين 70 و80 دج والكرز بين 300دج و400 دج.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1حساب وهمي لقيطوني يخلف طوارىء
2تحديد هوية المتورطين في "التسريبات" على مواقع التواصل الاجتماعي
3جثمان بابوري عالق ببلجيكا منذ 10 أشهر
4اجتماع الجزائر يوجه "وخزة" إلى مصر بسبب غاراتها على ليبيا
5"حرب المناصب" يلغم البرلمان ويهدد بتعطيل برنامج الحكومة!
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
"ولقد يسّرنا القرآن للذكر"
حبيب راشدين
القطرة التي أفاضت كأس عرب الخليج
جمال لعلامي
التاعس والناعس!
قادة بن عمار
راجعوا حساباتكم في الخليج!
ناصر الدّين الميلي
لا قيام للحياة من دون العدل
محمد الهادي الحسني
عبادة "سلبية" ذات أثر إيجابي
سليم قلالة
ليس كل شيء فينا مات
جمال لعلامي
الحالة واعرة!
صالح عوض
لم نخسر الحرب
أبو بكر خالد سعد الله
المنظمات الطلابية: ما دورها في الجامعات؟
الفيديو
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
خسائر فادحة وسط الفلاحين بسبب تراجع الطلب.. جعدي لـ"الشروق":
الخضر والفواكه مجانا خلال الأيام القادمة
كريمة خلاّص
صحافية بقسم المجتمع في جريدة الشروق اليومي
عشرة أيام كاملة انقضت من شهر الصّيام الذي عرف لأوّل مرّة بعد سنوات عجاف استقرارا في الأسعار ووفرة في المنتوج، حيث صدقت تنبؤات التجار والمسؤولين وحمّل الصائمون قفّتهم بما ثقل وزنه وقلّ ثمنه.
تغطيات ذات صلة
74 قتيلا و453 جريح خلال 10 أيام.. والمتهم "الإفطار"
لهذه الأسباب تمّ تجميد المناطق الصناعية.. ودفتر شروط جديد لإستغلالها
تراجع الدعم الموجه لقطاع التربية للعام السادس
"بريد الجزائر" يحجز دفاتر "كناب" 17 ألف زبون ويرهن أموالهم
المؤسسات الصغيرة المدعمة تستنجد بتبون
وعلى هذا النحو تحافظ السوق الوطنية للخضر والفواكه، خلال الأسبوع المقبل، على استقرارها حتى إنّ تجار الجملة يتوقعون انهيارا في الأسعار تحطم فيه الأرقام القياسية في الانخفاض بنسبة تناهز الـ20 بالمائة، لتعاود الارتفاع قليلا في الأيام الأخيرة من الشهر بسبب ارتفاع الطلب قبيل عيد الفطر.
وفسّر الفلاحون والتجار الوضع بموسم الإنتاج الذي يعرف أوجه وعقلانية الطلب عكس الأيام الأولى من الشهر الفضيل.
وتخوّف جعدي من ردّة الفعل العكسية على الفلاح الذي سيتعرض إلى خسائر فادحة بسبب التكلفة التي ستحمله أعباء إضافية، في ظل ندرة اليد العاملة في هذا الشهر، ما يضطر بعضهم إلى التخلي عن المنتوج بدل بيعه بالخسارة.
وأكّد موسى جعدي الأمين الوطني لاتحاد التجار وممثل أسواق الجملة للخضر والفواكه، في حديث مع الشروق، أنّ الأسعار تراجعت خلال السّنوات الأخيرة الثلاث بنحو 50 بالمائة، كما قلّت اللهفة المعهودة لدى الجزائريين بفضل الحملات التحسيسية والتوعوية التي تقودها الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني والمسؤولين.
ودعا المتحدث المواطنين إلى الاستهلاك بعقلانية لتثبيت الأسعار وضمان استمراريتها على نفس المنوال.
ومن المتوقع أن يصل سعر البطاطا في أسواق الجملة إلى 20 دج بدل 30 دج كما هو عليه الحال الآن، بينما ستصل الطماطم إلى 10 دج بدل 20 أو25، أمّا البصل فسيتراوح سعره بين 8 دج و20 على أكثر تقدير والقرعة 20 إلى 25 دج ونفس الشيء بالنسبة للجزر والشمندر، الفلفل الحلو الذي يتراوح سعره حاليا بين 40 و50 دج سيتراجع إلى 30 دج و25 دج أمّا الفلفل الحار فيتراجع من 70 دج إلى 40 دج.
وتحافظ اللوبيا الخضراء على ريادتها بين بقية الخضر وستنخفض بدرجة خفيفة من 70 دج حاليا إلى 50 دج.
وعلى الصعيد الموازي تزامن حلول الشهر الفضيل مع وفرة في منتوج الفواكه التي أصبحت متاحة للجزائريين فسعر المشمش سيبلغ 30 دج والدلاع 25 دج، البطيخ 40 أو 45 دج.
أما الفرولة فبين 70 و80 دج والكرز بين 300دج و400 دج.