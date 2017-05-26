وجهت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، رسالة إلى المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، وكذا لأوليائهم ومؤطري الإمتحانات، حثتهم فيها على تفادي الغش.
ونشرت وزيرة التربية فيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، دعت فيه التلاميذ المقبلين على اجتياز إمتحان البكالوريا، على العمل على ضرورة المراجعة السليمة للدروس التي تم تناولها طيلة السنة، والإبتعاد عن المواضيع التي يتم تداولها عبر المواقع الإجتماعية والتي عادت ما تكون مرفقة بالتصحيح.
وقالت بن غبريط في الرسالة "ها نحن ككل سنة نستقبل امتحان شهادة البكالوريا، وهذا الإمتحان الذي يقلقكم، لكنه يفتح لكم أبواب المستقبل، ولكن البكالوريا هي ليس المفتاح الوحيد وهناك خيارات أخرى بعد نهاية الدراسة بالثانوية".
وتوجهت لأولياء التلاميذ بقولها "أكدوا باستمرار لأبنائكم أن الحياة هي سلوك أخلاقي، قولوا لهم أنكم تحبونهم وتساندونهم مهما كانت العلامات التي يتحصلون عليها ومهما كانت نتائجهم في الامتحان".
وخاطبت الفرق المكلفة بالتأطير على مستوى المؤسسات التعليمية بقولها "اسهروا على احترام القواعد والإجراءات المعمول بها، حتى نضمن الشفافية ونعمل على تكافئ الفرص لجميع المترشحين".
وأضافت "إلى المترشحين لإمتحان البكالوريا أقول لهم، المستقبل بين أيديكم، نحن فخورون بكم لأنكم تتحكمون في الأدوات الرقمية الحديثة، لكن هذه الأدوات تستعمل أحيانا لأهداف غير قانونية، مما يعرض صاحبها إلى عقوبات صارمة، احترسوا من تلك المواقع التي تبدو لكم مفيدة في أول الأمر، حيث أنها تتضمن مواضيع مختلفة مع التصحيح، ولكن في الواقع هدفها التشويش عليكم، وجعلكم تفقدون الهدوء الذي يعتبر أمرا ضروري ومهما خلال فترة الإمتحانات".
وقالت الوزيرة "أطلب منكم التركيز على كل المعارف التي تم دراستها خلال السنة، والاعتماد على قدراتكم الشخصية، لأن التركيز والثقة في النفس هما أحسن سبيل والضامن الوحيد لتبني السلوك السوّي في شهر رمضان الكريم".
وأكدت أن "الدولة الجزائرية لم تتوقف يوما عن رصد، سنويا، موارد مالية معتبرة لقطاعنا تحقيقا لمدرسة الجودة، وهذا حتى مع تراجع المداخيل، في الفترة الأخيرة، ومن جهتنا، لن ندخّر جهدا، بمعية جميع الشركاء، لمواصلة تنفيذ إصلاح مدرستنا".
وأضافت "لنتكاتف جميعا، ونجدّد التزامنا بذلك العقد الأخلاقي، القائم على النزاهة والإنصاف، فنكون بذلك، في مستوى عظمة مجتمعنا، لنكون حصنا منيعا ضد الرداءة التي تسبّب فيها، بقدر كبير، الغـشّ في الامتحانات المدرسية".
وختمت رسالتها بالقول "فلننشغل جميعا، بتحقيق مدرسة الجودة ولترتفع أصواتنا للتنديد بكل تصرف يعرقل هذا المسار، حفاظا على مستقبلنا، مستقبلكم، مستقبل الجزائر، هذه الأرض الطيّبة المتشبّعة بدماء الشهداء، إن مستقبلنا تحدّده الأعمال التي نقوم بها، اليوم" تقول الوزيرة بن غبريط.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1حساب وهمي لقيطوني يخلف طوارىء
2تحديد هوية المتورطين في "التسريبات" على مواقع التواصل الاجتماعي
3اجتماع الجزائر يوجه "وخزة" إلى مصر بسبب غاراتها على ليبيا
4جثمان بابوري عالق ببلجيكا منذ 10 أشهر
5الخضر والفواكه مجانا خلال الأيام القادمة
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
"ولقد يسّرنا القرآن للذكر"
حبيب راشدين
القطرة التي أفاضت كأس عرب الخليج
جمال لعلامي
التاعس والناعس!
قادة بن عمار
راجعوا حساباتكم في الخليج!
ناصر الدّين الميلي
لا قيام للحياة من دون العدل
محمد الهادي الحسني
عبادة "سلبية" ذات أثر إيجابي
سليم قلالة
ليس كل شيء فينا مات
جمال لعلامي
الحالة واعرة!
صالح عوض
لم نخسر الحرب
أبو بكر خالد سعد الله
المنظمات الطلابية: ما دورها في الجامعات؟
الفيديو
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
حذرتهم من سوء استعمال الأدوات الرقمية
بن غبريط لمترشحي البكالوريا: احترسوا!
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
وجهت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، رسالة إلى المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، وكذا لأوليائهم ومؤطري الإمتحانات، حثتهم فيها على تفادي الغش.
تغطيات ذات صلة
منفذ هجوم كاتدرائية نوتردام جزائري
بن غبريط لمترشحي البكالوريا: احترسوا!
74 قتيلا و453 جريح خلال 10 أيام.. والمتهم "الإفطار"
لهذه الأسباب تمّ تجميد المناطق الصناعية.. ودفتر شروط جديد لإستغلالها
تراجع الدعم الموجه لقطاع التربية للعام السادس
ونشرت وزيرة التربية فيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، دعت فيه التلاميذ المقبلين على اجتياز إمتحان البكالوريا، على العمل على ضرورة المراجعة السليمة للدروس التي تم تناولها طيلة السنة، والإبتعاد عن المواضيع التي يتم تداولها عبر المواقع الإجتماعية والتي عادت ما تكون مرفقة بالتصحيح.
وقالت بن غبريط في الرسالة "ها نحن ككل سنة نستقبل امتحان شهادة البكالوريا، وهذا الإمتحان الذي يقلقكم، لكنه يفتح لكم أبواب المستقبل، ولكن البكالوريا هي ليس المفتاح الوحيد وهناك خيارات أخرى بعد نهاية الدراسة بالثانوية".
وتوجهت لأولياء التلاميذ بقولها "أكدوا باستمرار لأبنائكم أن الحياة هي سلوك أخلاقي، قولوا لهم أنكم تحبونهم وتساندونهم مهما كانت العلامات التي يتحصلون عليها ومهما كانت نتائجهم في الامتحان".
وخاطبت الفرق المكلفة بالتأطير على مستوى المؤسسات التعليمية بقولها "اسهروا على احترام القواعد والإجراءات المعمول بها، حتى نضمن الشفافية ونعمل على تكافئ الفرص لجميع المترشحين".
وأضافت "إلى المترشحين لإمتحان البكالوريا أقول لهم، المستقبل بين أيديكم، نحن فخورون بكم لأنكم تتحكمون في الأدوات الرقمية الحديثة، لكن هذه الأدوات تستعمل أحيانا لأهداف غير قانونية، مما يعرض صاحبها إلى عقوبات صارمة، احترسوا من تلك المواقع التي تبدو لكم مفيدة في أول الأمر، حيث أنها تتضمن مواضيع مختلفة مع التصحيح، ولكن في الواقع هدفها التشويش عليكم، وجعلكم تفقدون الهدوء الذي يعتبر أمرا ضروري ومهما خلال فترة الإمتحانات".
وقالت الوزيرة "أطلب منكم التركيز على كل المعارف التي تم دراستها خلال السنة، والاعتماد على قدراتكم الشخصية، لأن التركيز والثقة في النفس هما أحسن سبيل والضامن الوحيد لتبني السلوك السوّي في شهر رمضان الكريم".
وأكدت أن "الدولة الجزائرية لم تتوقف يوما عن رصد، سنويا، موارد مالية معتبرة لقطاعنا تحقيقا لمدرسة الجودة، وهذا حتى مع تراجع المداخيل، في الفترة الأخيرة، ومن جهتنا، لن ندخّر جهدا، بمعية جميع الشركاء، لمواصلة تنفيذ إصلاح مدرستنا".
وأضافت "لنتكاتف جميعا، ونجدّد التزامنا بذلك العقد الأخلاقي، القائم على النزاهة والإنصاف، فنكون بذلك، في مستوى عظمة مجتمعنا، لنكون حصنا منيعا ضد الرداءة التي تسبّب فيها، بقدر كبير، الغـشّ في الامتحانات المدرسية".
وختمت رسالتها بالقول "فلننشغل جميعا، بتحقيق مدرسة الجودة ولترتفع أصواتنا للتنديد بكل تصرف يعرقل هذا المسار، حفاظا على مستقبلنا، مستقبلكم، مستقبل الجزائر، هذه الأرض الطيّبة المتشبّعة بدماء الشهداء، إن مستقبلنا تحدّده الأعمال التي نقوم بها، اليوم" تقول الوزيرة بن غبريط.