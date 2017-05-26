قال مصدر أمني فرنسي، الأربعاء، أن الرجل الذي نفذ الهجوم على شرطي، الثلاثاء، أمام كاتدرائية نوتردام في باريس بايع تنظيم "داعش" في فيديو عثر عليه لدى مداهمة شقته.
وأوضح المصدر لوكالة "فرانس برس" بأن المهاجم البالغ من العمر 41 عاما وُضع الأربعاء قيد التوقيف في المستشفى، وقد أصيب بالرصاص في صدره حين ردت الشرطة بفتح النار عليه بعدما هاجم شرطي بمطرقة هاتفاً "هذا من أجل سوريا" وقد أعلن بعدها أنه "من جنود الخلافة".
وأفاد المصدر بأن هذا المهاجم جزائري الجنسية يدرس في فرنسا دكتوراه في الإعلام وذلك بحسب بطاقة هوية عثرت عليها السلطات بحوزته، وقال إن المهاجم الذي أصيب برصاص الشرطة كانت بحوزته بطاقة هوية باسم "فريد إ." من مواليد الجزائر في جانفي 1977، وهو مسجل في جامعة لورين في مدينة ميتز (شرق) بصفة طالب دكتوراه.
من جانبه، قال رئيس جامعة "لورين بيار موتزنهار" إن الطالب "يعدّ رسالة دكتوراه منذ 2014 ولم يبد عليه أي أمر مريب"، مضيفًا أن الرسالة التي يعمل عليها الطالب تتناول الإعلام والانتخابات في شمال أفريقيا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وصرح الناطق باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانير بأن منفذ الهجوم "لم يكن متأثرا إطلاقا بالتطرف" و"كل المعلومات" تؤكد فرضية أن ما قام به هو "عمل معزول".
وقال كاستانير لإذاعة "آر تي ال"، إن المهاجم "لم تظهر عليه أي إشارات تدل على تطرفه"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "لا يملك عناصر إضافية بشأن التحقيق".
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مصدر أمني فرنسي يكشف
منفذ هجوم كاتدرائية نوتردام جزائري
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
قال مصدر أمني فرنسي، الأربعاء، أن الرجل الذي نفذ الهجوم على شرطي، الثلاثاء، أمام كاتدرائية نوتردام في باريس بايع تنظيم "داعش" في فيديو عثر عليه لدى مداهمة شقته.
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وأوضح المصدر لوكالة "فرانس برس" بأن المهاجم البالغ من العمر 41 عاما وُضع الأربعاء قيد التوقيف في المستشفى، وقد أصيب بالرصاص في صدره حين ردت الشرطة بفتح النار عليه بعدما هاجم شرطي بمطرقة هاتفاً "هذا من أجل سوريا" وقد أعلن بعدها أنه "من جنود الخلافة".
وأفاد المصدر بأن هذا المهاجم جزائري الجنسية يدرس في فرنسا دكتوراه في الإعلام وذلك بحسب بطاقة هوية عثرت عليها السلطات بحوزته، وقال إن المهاجم الذي أصيب برصاص الشرطة كانت بحوزته بطاقة هوية باسم "فريد إ." من مواليد الجزائر في جانفي 1977، وهو مسجل في جامعة لورين في مدينة ميتز (شرق) بصفة طالب دكتوراه.
من جانبه، قال رئيس جامعة "لورين بيار موتزنهار" إن الطالب "يعدّ رسالة دكتوراه منذ 2014 ولم يبد عليه أي أمر مريب"، مضيفًا أن الرسالة التي يعمل عليها الطالب تتناول الإعلام والانتخابات في شمال أفريقيا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وصرح الناطق باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانير بأن منفذ الهجوم "لم يكن متأثرا إطلاقا بالتطرف" و"كل المعلومات" تؤكد فرضية أن ما قام به هو "عمل معزول".
وقال كاستانير لإذاعة "آر تي ال"، إن المهاجم "لم تظهر عليه أي إشارات تدل على تطرفه"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "لا يملك عناصر إضافية بشأن التحقيق".