ألمانيا تسحب قواتها من قاعدة إنجرليك التركية

قررت الحكومة الألمانية، الأربعاء، سحب قواتها المتمركزة في قاعدة إنجرليك في تركيا وإعادة نشرها في الأردن، بسبب التوتر المتزايد بين برلين وأنقرة، كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقالت الوكالة، إن مجلس الوزراء وافق على خطة في هذا الاتجاه تقدمت بها وزيرة الدفاع أورسولا فان دير ليين وتقررت بعدما منعت تركيا برلمانيين من ألمانيا من التوجه إلى هذه القاعدة، حيث ينتشر 260 جندياً في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا والعراق.

بالتالي ستعلق ألمانيا لشهرين طلعات طائراتها الاستطلاعية تورنيدو المتمركزة في إنجرليك إلى أن تصبح عملانية في قاعدة الأزرق في الأردن قرب الحدود السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر حكومية قولها، إن مهمات طائرتها للتموين في الجو ستعلق لأسبوعين أو ثلاثة.

ويأتي قرار الانسحاب بعد فشل مهمة مصالحة في تركيا لوزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل في نهاية الأسبوع الماضي.

وكان يريد إقناع أنقرة بالسماح لنواب ألمان زيارة القاعدة وهو ما ترفضه الحكومة التركية منذ شهر.

وبررت أنقرة رفضها باتهام برلين بمنح اللجوء السياسي لرعايا أتراك بينهم عسكريون يتهمهم الرئيس رجب طيب أردوغان بارتباطهم بالانقلاب الفاشل في جويلية.

وهذا النزاع يندرج في سلسلة خلافات تسمم العلاقات الألمانية-التركية منذ أكثر من عام.