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الإمارات تعاقب المتعاطفين مع قطر بالسجن والغرامة
حذر النائب العام في الإمارات العربية المتحدة المستشار حمد سيف الشامسي من إظهار تعاطف مع قطر على وسائل التواصل الاجتماعي، ملوحاً بعقوبة السجن وبفرض غرامة مالية على المخالفين.
ونشرت صفحة إخبارية تابعة للمجلس الوطني للإعلام ووسائل إعلام إماراتية بيان النائب العام.
وجاء في البيان، أن النائب العام "يحذر من أي مشاركات قولاً أو كتابة على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى تحمل أي تعاطف مع دولة قطر أو اعتراضاً على موقف الإمارات والدول الأخرى التي اتخذت مواقف حازمة ضد حكومة قطر".
وأضاف أن مخالفة هذه التحذيرات "قد تعرض صاحبها للسجن من 3 إلى 15 سنة وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم" (نحو 137 ألف دولار).
واتهمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، الاثنين، قطر "بدعم الإرهاب"، واتخذت سلسلة إجراءات تهدف إلى عزلها، وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها.
ومساء الثلاثاء، أعلنت موريتانيا بدورها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بعدما كانت جزر المالديف أقدمت على خطوة مماثلة، بينما قررت الحكومة الأردنية خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدولة الخليجية.
وتواجه قطر، الدولة الصغيرة التي أثبتت حضورها على الساحة الدولية بفضل ثرواتها الهائلة من الغاز والنفط، اتهامات متكررة بالتقاعس في مكافحة تمويل الإرهاب، لكنها تنفي هذه الاتهامات على الدوام.
محمد - معسكر2017/06/07 على 12:511
الارهاب المقصود هو حماس فلسطن والاخوان المسلمون.الامارات والسعوديةهما اللتان تدعمان الارهاب المتمثل في قاتل شعبه المجرم السيسي والسفاح حفتر عميل امريكا التي تدعي محاربة الارهاب وهي التي صنعته ونشرته في بلاد المسلمين لتبرير احتلالها وابتزاز الانظمة الاستبدادية العميلة لها.
mohamed2017/06/07 على 12:512
الاعراب اشد كفرا ونفاقا
المحارب - تلمسان2017/06/07 على 13:023
70"% من سكان الامارات من الأجانب .
هذا دليل على أن الأنظمة العربية قمعية و ديكتاتورية ، لا يجد بها حرية التعبير.
أين هي منظمات حقوق الإنسان أين هو تنديد الدول الأوروبية و أمريكا أليس هذا بنفاق .
الرسومات المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه و سلم و المسلمين هي حرية التعبير عندكم
كنت كل يوم تظهرون على شاشات التلفاز للدفاع عنها ، و اليوم لماذ لا تظهرون على شاشة التلفاز و تقولون بأن ما تفعله الإمارات هو قرار خاطئ ضد حقوق التعبير عن الرأي
و هدا منافي لحقوق الإنسان .
02017/06/07 على 13:044
إذا تكلم عن الأمراء بسوء يا ترى كم ستكون العقوبة ؟