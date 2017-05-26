خاص برمضان حسب الطلب على تعبئات "ماكسي هيّا" "أوريدو" يمنح زبائنه اشتراك مجاني لخدمة "المشاهدة أونلاين"

منح متعامل الهاتف النقال " أوريدو"، زبائنه حصريا، اشتراك مجاني لمدة شهر لخدمة "المشاهدة أونلاين" حسب الطلب "STARZ PLAY"، التي تبث الآلاف من الأفلام الهوليوودية الجديدة، والمسلسلات التلفزيونية، والأشرطة الوثائقية والبرامج الترفيهية للأطفال، وكذا محتويات بالعربية في 19 بلد بالشرق الأوسط و شمال إفريقيا.

وقال المتعامل، الأربعاء، في بيان له تحصل موقع "الشروق أونلاين" على نسخة منه، أن خدمة "STARZ PLAY"، طورت حصريا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحتوي على ترجمة للعربية بنقرة واحدة، علاوة على ميزات سمعية بالعربية والفرنسية.

فلكل تعبئة بإحدى صيغ "ماكسي هيّا !"، 1000 دج، 2000 دج و3500 دج خلال شهر رمضان، سيستفيد الزبون من ولوج مجاني لمدة 30 يوما لخدمة "STARZ PLAY "، إضافة إلى المزايا الفريدة لخدمة "ماكسي هيّا"، والمتمثلة في الرصيد المعبأ صالح للمكالمات والرسائل النصية القصيرة نحو شبكات الثابت والنقال الوطنية ومكالمات غير محدودة كل يوم نحو "أوريدو" والأنترنت مجانا.

وللولوج إلى هذه الخدمة، ما على الزبون سوى إنشاء حساب على الموقع http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/starz-play، أو تحميل التطبيق النقال "STARZ PLAY " تحت نظام أندرويد أو iOS.