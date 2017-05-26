العيادة الطبية فوائد ممارسة الرياضة في رمضان

إن ممارسة الرياضة في رمضان إضافة للحرمان من الطعام يؤديان إلى فقدان الوزن اضافة الى العديد من الفوائد، تعرفي عليها من خلال المقال التالي: