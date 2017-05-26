العدد: 5480
2017/06/06
العدد: 5479
2017/06/05
العدد: 5478
2017/06/04
العدد: 5477
2017/06/03
العدد: 5476
2017/06/02
العدد: 5475
2017/06/01
العدد: 5474
2017/05/31
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
إن ممارسة الرياضة في رمضان إضافة للحرمان من الطعام يؤديان إلى فقدان الوزن اضافة الى العديد من الفوائد، تعرفي عليها من خلال المقال التالي:
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1أبو جرة سلطاني يريد أن يكون بطلا سينمائيا !!
2طاجين البسباس، شوصون بالجبن، سلطة التبولة، محلبي بالمكسرات
3خطوات بسيطة لصوم آمن لأطفالنا
4فوائد ممارسة الرياضة في رمضان
5طالبة سعودية تفوز بجائزة إنتل إيسيف العالمية
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
"ولقد يسّرنا القرآن للذكر"
حبيب راشدين
القطرة التي أفاضت كأس عرب الخليج
جمال لعلامي
التاعس والناعس!
قادة بن عمار
راجعوا حساباتكم في الخليج!
ناصر الدّين الميلي
لا قيام للحياة من دون العدل
محمد الهادي الحسني
عبادة "سلبية" ذات أثر إيجابي
سليم قلالة
ليس كل شيء فينا مات
جمال لعلامي
الحالة واعرة!
صالح عوض
لم نخسر الحرب
أبو بكر خالد سعد الله
المنظمات الطلابية: ما دورها في الجامعات؟
الفيديو
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
العيادة الطبية
فوائد ممارسة الرياضة في رمضان
وكالات
إن ممارسة الرياضة في رمضان إضافة للحرمان من الطعام يؤديان إلى فقدان الوزن اضافة الى العديد من الفوائد، تعرفي عليها من خلال المقال التالي:
تغطيات ذات صلة
امرأة تروي تجربتها.. التسبيح وقراءة القرآن جعلاني طباخة ماهرة!
طاجين البسباس، شوصون بالجبن، سلطة التبولة، محلبي بالمكسرات
طالبة سعودية تفوز بجائزة إنتل إيسيف العالمية
شهر رمضان فرصة لمسح غبار الخلافات الزوجية
خطوات بسيطة لصوم آمن لأطفالنا