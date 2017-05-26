العيادة الطبية

فوائد ممارسة الرياضة في رمضان

date 2017/06/07 views 223 comments 0
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icon-writer وكالات

إن ممارسة الرياضة في رمضان إضافة للحرمان من الطعام يؤديان إلى فقدان الوزن اضافة الى العديد من الفوائد، تعرفي عليها من خلال المقال التالي:

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