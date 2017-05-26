قالت إنها شكلت صدمة للفلسطينيين حماس تستهجن تصريحات الجبير في حقها

قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الأربعاء، إن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير تمثل "صدمة لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية التي تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية".

وأعربت الحركة في بيان، عن استهجانها لما صدر عن الجبير من تصريحات تحرض على الحركة، واعتبرتها تصريحات "غريبة على مواقف السعودية التي اتسمت بدعم قضية شعبنا وحقه في النضال".

ووصفت الحركة في بيانها تصريحات الجبير بأنها "مخالفة للقوانين الدولية والمواقف العربية والإسلامية المعهودة التي تؤكد على حق شعبنا في المقاومة والنضال لتحرير أرضه ومقدساته".

وأشارت حماس "إلى أن إسرائيل تستغل هذه التصريحات لارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وبحق القدس والمسجد الأقصى المبارك".

ودعت حماس "الأشقاء في السعودية إلى وقف هذه التصريحات التي تسيء للمملكة ولمواقفها تجاه قضية شعبنا وحقوقه المشروعة".

وكان وزير الخارجية السعودي، قد صرح، أمس (الثلاثاء): "إن الكيل قد طفح من سياسات قطر، وإن على الدوحة وقف دعمها لجماعات كحماس والإخوان" المسلمين.

وأول أمس (الاثنين)، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن العلاقات الدبلوماسية مع قطر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عُّمان علاقاتهما مع الدوحة.

في المقابل، نفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.