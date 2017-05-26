كشفت مفتشية العمل لولاية الوادي، أن الشركات الأجنبية العاملة بالولاية، سجلت فيها عدة مخالفات متعلقة بقانون العمل، بالإضافة إلى تحرير 1423 محضر مخالفة خلال الربع الأول من السنة الجارية.
وحسب الأرقام المقدّمة من طرف مفتشية العمل لولاية الوادي، فإن الشركات الأجنبية العاملة في تراب الولاية، وهي من جنسيات صينية وبرتغالية ولبنانية ومصرية، أقدمت على تشغيل عمال جزائريين خارج قوانين التشغيل المعمول بها في البلاد، خاصة لجهة عقود العمل التي تفتقر غالبيتها لحقوق العمال.
وفي مجال التدخلات التي أنجزتها فرق التفتيش خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية فقد أسفرت عن تسجيل 1423 محضر مخالفة منها 314 ملاحظة كتابية و784 إعذار، فيما تم تحويل 325 محضر للعدالة قصد البت فيها، وهي عبارة عن خصومات بين أرباب العمل والمستخدمين، وتخص المخلفات التي وقفت عليها مفتشية العمل على عديد التجاوزات من طرف أرباب العمل ومسيري المؤسسات سواء كانت تابعة للقطاع الخاص وأخرى مسجلة في القطاع العام، وأغلبها متعلقة بعدم احترام الشروط العامة للعمل سواء فيما يتعلق بالجانب الإداري بتوفر الوثائق اللازمة كشهادة العمل وكشف الراتب وغيرها التي يجيز قانون العمل للعمال والموظفين الحصول لها، إضافة إلى شكاوى من عدم التوازن في القدرات والشهادات المطابقة لطبيعة مناصب العمل الممنوحة، ناهيك عن مخالفات متعلقة بظروف العامة للعمل، من خلال توفير عدم تمكين العمال من حقوقهم في العطل السنوية، وكذا ما يتعلق باحترام إجراءات السلامة خاصة تلك التي تخص عمال قطاع البناء والأشغال العمومة، غير أن النقطة الإيجابية في تقارير فرق التفتيش هو ارتفاع عدد ونسبة العمال المصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، يرجع ذلك إلى التحفيزات التي تقدّمها الدولة على خلفية التخفيضات التي يمنحها الضمان الاجتماعي، خاصة وأن القوانين الجديدة تعاقب أرباب العمل غير المصرح بعملهم إلى 100 مليون سنتيم، في حين أن القسط الذي يدفع للضمان الاجتماعي هو أقل بكثير من العقوبة المسلطة التي تتراوح بين 20 و40 مليون سنتيم.
وكشفت ذات الإحصائيات، أن الزيارات التفتيشية لأماكن العمل خلال عام 2016، مكنت مصالح المراقبة لذات المفتشية من إنجاز 3208 محاضر منها 333 مخالفة وجهت للعدالة للفصل فيها، و1925 إعذار و950 ملاحظة كتابة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1عام حبسا لموظفة بدائرة الشراقة بتهمة الرشوة والتزوير
2"نعيش النعيم داخل سكنات كنا نحلم بها.. ولا ينقصنا إلا النقل"
3أطنان من الخضر في المزابل و"علف" للماشية!
4مواطنون يحاولون حرق "مير" داخل مكتبه بسبب السكن في جيجل
5سقوط قاتل لمؤذن خلال إصلاحه إنارة مسجد بخنشلة
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
"ولقد يسّرنا القرآن للذكر"
حبيب راشدين
القطرة التي أفاضت كأس عرب الخليج
جمال لعلامي
التاعس والناعس!
قادة بن عمار
راجعوا حساباتكم في الخليج!
ناصر الدّين الميلي
لا قيام للحياة من دون العدل
محمد الهادي الحسني
عبادة "سلبية" ذات أثر إيجابي
سليم قلالة
ليس كل شيء فينا مات
جمال لعلامي
الحالة واعرة!
صالح عوض
لم نخسر الحرب
أبو بكر خالد سعد الله
المنظمات الطلابية: ما دورها في الجامعات؟
الفيديو
بوبكر مخفي يتهم رئيس الاتحاد الافريقي بالتآمر على الجزائر
سكان قطر يهرعون إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم الأساسية
مسلمون يشاركون في مراسم تكريم ضحايا هجوم لندن
برومو عدد شهر جوان من مجلة الشروق العربي
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
تسجيل 1423 مخالفة خلال الأربعة أشهر الأولى من 2017
شركات أجنبية تخالف قانون العمل في ولاية الوادي
رشيد شويخ
صحفي بمكتب الشروق في ولاية الوادي
كشفت مفتشية العمل لولاية الوادي، أن الشركات الأجنبية العاملة بالولاية، سجلت فيها عدة مخالفات متعلقة بقانون العمل، بالإضافة إلى تحرير 1423 محضر مخالفة خلال الربع الأول من السنة الجارية.
تغطيات ذات صلة
شركات أجنبية تخالف قانون العمل في ولاية الوادي
العاصمة: استحداث مراكز لحماية الطفولة من الآفات الإجتماعية
"نعيش النعيم داخل سكنات كنا نحلم بها.. ولا ينقصنا إلا النقل"
أطنان من الخضر في المزابل و"علف" للماشية!
قاصر يقتل صديقه بطعنة خنجر بتاجنانت في ميلة
وحسب الأرقام المقدّمة من طرف مفتشية العمل لولاية الوادي، فإن الشركات الأجنبية العاملة في تراب الولاية، وهي من جنسيات صينية وبرتغالية ولبنانية ومصرية، أقدمت على تشغيل عمال جزائريين خارج قوانين التشغيل المعمول بها في البلاد، خاصة لجهة عقود العمل التي تفتقر غالبيتها لحقوق العمال.
وفي مجال التدخلات التي أنجزتها فرق التفتيش خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية فقد أسفرت عن تسجيل 1423 محضر مخالفة منها 314 ملاحظة كتابية و784 إعذار، فيما تم تحويل 325 محضر للعدالة قصد البت فيها، وهي عبارة عن خصومات بين أرباب العمل والمستخدمين، وتخص المخلفات التي وقفت عليها مفتشية العمل على عديد التجاوزات من طرف أرباب العمل ومسيري المؤسسات سواء كانت تابعة للقطاع الخاص وأخرى مسجلة في القطاع العام، وأغلبها متعلقة بعدم احترام الشروط العامة للعمل سواء فيما يتعلق بالجانب الإداري بتوفر الوثائق اللازمة كشهادة العمل وكشف الراتب وغيرها التي يجيز قانون العمل للعمال والموظفين الحصول لها، إضافة إلى شكاوى من عدم التوازن في القدرات والشهادات المطابقة لطبيعة مناصب العمل الممنوحة، ناهيك عن مخالفات متعلقة بظروف العامة للعمل، من خلال توفير عدم تمكين العمال من حقوقهم في العطل السنوية، وكذا ما يتعلق باحترام إجراءات السلامة خاصة تلك التي تخص عمال قطاع البناء والأشغال العمومة، غير أن النقطة الإيجابية في تقارير فرق التفتيش هو ارتفاع عدد ونسبة العمال المصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، يرجع ذلك إلى التحفيزات التي تقدّمها الدولة على خلفية التخفيضات التي يمنحها الضمان الاجتماعي، خاصة وأن القوانين الجديدة تعاقب أرباب العمل غير المصرح بعملهم إلى 100 مليون سنتيم، في حين أن القسط الذي يدفع للضمان الاجتماعي هو أقل بكثير من العقوبة المسلطة التي تتراوح بين 20 و40 مليون سنتيم.
وكشفت ذات الإحصائيات، أن الزيارات التفتيشية لأماكن العمل خلال عام 2016، مكنت مصالح المراقبة لذات المفتشية من إنجاز 3208 محاضر منها 333 مخالفة وجهت للعدالة للفصل فيها، و1925 إعذار و950 ملاحظة كتابة.