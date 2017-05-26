استهدفت أحياء وأماكن مشبوهة مداهمات أمنية فجائية بثلاث ولايات

أسفرت عمليات مداهمة فجائية لقوات الأمن الوطني، عبر مختلف الأحياء الشعبية، بالجزائر العاصمة وتيارت وغليزان عن توقيف 39 شخصا يتاجرون في المخدرات وبحوزتهم زهاء 300 غرام من الكيف المعالج ومواد أخرى.

وأفاد بيان المديرية العامة للأمن الوطني، الأربعاء، أن قوات الأمن الوطني نفذت عبر ولايات الجزائر وتيارت وغليزان عمليات مداهمة فجائية لأحياء تعتبر نقاط سوداء وبها أماكن مشبوهة تم إثرها توقيف 39 شخصا بحوزتهم 17 قرصا مهلوسا و355 غرام كيف معالج بالإضافة إلى أسلحة بيضاء مختلفة الحجم.

وأوضح البيان أن قوات أمن ولاية الجزائر حجزت 188 غرام من الكيف المعالج وكمية من المؤثرات العقلية و11 سلاحا أبيضا مختلف الأحجام والأنواع وكذا توقيف 37 مشتبه فيهم.

في حين تمكنت شرطة غليزان من توقيف مشتبه فيه كان بصدد الترويج للمخدرات في الأوساط الشبانية، حيث ضبطت بحوزته كمية قدرت بـ 98.5 غرام، حسب بيان ذات المصالح.

وفي عملية مماثلة قامت شرطة تيارت بتكثيف الدوريات والتحريات وسط الأحياء المشبوهة بعد تلقيها ملعومات تؤكد قيام شخص مشتبه فيه بالترويج للكيف المعالج وصلت كميتها الى 163.5 غرام، وفق ذات المصدر.

وفي قضية أخرى، أكد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن شرطة ولاية سطيف حجزت كمية من المفرقعات النارية (أكثر من 9400 مفرقعة) و994 وحدة من المشروبات الكحولية كان صاحبها بصدد نقلها على متن سيارته النفعية وموجهة للبيع بطريقة غير شرعية.

وتعود وقائع قضية المفرقعات وفق البيان إلى اكتشاف أمرها إثر حاجز أمني تم نصبه من قبل عناصر الشرطة بالشارع الرئيسي لمدينة حمام السخنة، حيث تم توقيف شاب عشريني وبحوزته 9422 مفرقعة مخبئة في حقيبة سفر.